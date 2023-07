Днес започва осмото издание на Узана поляна фест

Днес на билната поляна в местността Узана край Габрово започва Узана поляна фест. Еко събитието се организира от Община Габрово и ще продължи до неделя.

Инициативите първия ден включват физически активности, презентация в пространство „ПоЗнание“, козметична работилница в „АРТ зона“, децата ще могат да си направят хвърчило в Детски център, ще има работилница за текстилни аксесоари с Мария Димова, в „Ин/Ян центъра“ ще има йога практика с Елена Караиванова, младежите в „МЛАДЕЖКА зона“ ще правят арката на Узана поляна фест и ще организират палатков лагер заедно със Скаутски отряд на Младежки центъра – Габрово и др., информират организаторите.

Община Габрово организира транспорт от Габрово до местността Узана на 21, 22 и 23 юли с екологичен автобус. Целта според организаторите е да се спести време за паркиране и най-вече да се спестят вредните емисии от обичайния транспорт.

Фестивалът отново ще изненада сетивата, ще освежи мислите и ще даде възможност да споделите знания, усмивки и приключения. Тематичен акцент на Узана поляна фест тази година е климатът, промените в него и адаптацията към климатичните явления. Форматът на Узана поляна фест през 2023 година ще включва специализирани зони за различни екологични преживявания – изложение и базар на био и домашно приготвени храни, занаятчии, локални производители и програма от музика, духовни практики, арт работилници, концерти, лекции и демонстрации на различни зелени идеи и решения, информират от Община Габрово.

За първи път в Узана Поляна фест ще бъде обособена зона за зелени стартъпи - място, където технологиите, откритията и иновациите ще се срещнат, за да осъществят партньорства и да представят своите идеи. Трите фестивални дни ще бъдат допълнени от преходи в планината, астрономическо наблюдение на звездното небе, училище за народни танци, младежка зона, детски център и мини футболен турнир.

Музиката на Узана Поляна фест отново е в две концертни вечери. В петък публиката ще се срещне с Latino Kopeles, Greesh, Нина Николина и Калин Вельов, а съботната вечер ще бъде озвучена от Вероника Тодорова и оркестър „Дианополис“, НеСтеНиЧували, No More Many More, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. В неделя на сцената ще излязат фолклорен ансамбъл „Габровче“, за да поведат традиционното узанско хоро, информират още организаторите.

Трите фестивални дни ще бъдат допълнени от преходи в планината, фермерски пазар, арт работилници, зона за духовни практики, младежка зона, детски център и мини футболен турнир. За проявата има организиран обществен транспорт, като автобусите вечер ще изчакват края на концертите, за да извозят желаещите до Габрово, допълват организаторите.

Екологичният фестивал Узана Поляна се организира от Община Габрово за осми път и е част от „зелените“ инициативи, посветени на опазването на природата.