Кинофестивалът в Кан приключва тази вечер с церемонията за наградата "Златна палма"

След 21 световни премиери, близо две седмици на дефилета по червения килим и стотици хиляди щраквания на фотокамерите, 76-ото издание на филмовия фестивал в Кан приключва в събота вечер с връчването на голямата награда "Златна палма", съобщи Асошиейтед прес.

Една от най-престижните награди в киното ще бъде връчена от журито, което тази година е с председател двукратния лауреат на "Златна палма", шведския режисьор Рубен Йостлунд. Кратката церемония ще бъде последвана от последната прожекция за тазгодишното издание на фестивала на анимацията на "Пиксар" "Стихии" ("Elemental").

Всеки от общо 21 филма в основната конкурсна програма на фестивала в Кан може да се сдобие със "Златна палма". Сред фаворитите на критиката тази година са "Зона на интерес" ("The Zone of Interest") на Джонатан Глейзър, "Паднали листа" на финландския режисьор Аки Каурисмаки и "Анатомия на падането" (Anatomy Of A Fall) на Жустин Трие, Франция. В два от тях - "Анатомия на падането" и "Зона на интерес", играе германската актриса Сандра Хюлер, която е кандидатка за отличието на фестивала за най-добра актриса.

Според АФП филмът на Трие е сред продукциите, направили най-силновпечатление на критиците. Ако "Анатомия на падането" спечели "Златна палма", Жустин Трие ще е едва третата режисьорка в историята на фестивала, която ще поеме отличието, след Джейн Кемпиън ("Пианото", 1993) и французойката Жулия Дюкурно ("Титан", 2021 г.).

Актрисата Киара Мастрояни ще води церемонията по закриването на 76-ото издание на фестивала в Кан, която ще се излъчва от 20:30 часа местно време от френската обществена телевизия.

В секция "Особен поглед" наградите бяха обявени в петък вечер, като водещият приз бе за дебютния филм на британката Моли Манинг Уокър "How to Have Sex".

Церемонията в събота вечер слага край на едно издание на фестивала в Кан, в което не липсваха спектакъл, звезди и спорни моменти.

Най-ярките премиери бяха извън конкурсната програма, писа АП. Мартин Скорсезе представи премиерно епичния си "Убийци на цветната луна" с Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун. Сбогуването на Харисън Форд с Инди в "Индиана Джоунс и реликвата на съдбата" бе представен в Кан и бе повод за почетен приз за актьора. Уес Андерсън направи премиера на "Астероиден град".

Фестивалът бе открит с нотка на полемика. На откриването бе представен филма "Жана дьо Бари" с Джони Деп във водещата роля на крал Луи XV. Премиерата бе най-бляскавото публично участие на актьора след края на съдебните му спорове с бившата му съпруга Амбър Хърд за домашно насилие. Изборът на "Жана дьо Бари" от организаторите предизвика критики към фестивала, че е твърде гостоприемен към мъже, обвинени в насилие.

Организаторите изискват от филмите в конкурсната програма да спазват френските разпоредби за излъчване в киносалоните в страната и затова отношенията на фестивала с платформата Нетфликс бяха в задънена улица през последните години. Изненадващо сега филм на Нетфликс може и да се сдобие със "Златна палма". След като "Май, декември" на Тод Хейнс с участието на Натали Портман и Джулиан Мур бе представен на кинофестивала, Нетфликс придоби правата за разпространението му в Северна Америка за 11 милиона щатски долара.