Беласица и Спартак Плевен завършиха наравно

Първенство на България по футбол, срещи от 4-ия кръг във Втора лига: Беласица (Петрич) – Спартак (Плевен) – 1:1 (0:1) по-късно днес: Дунав (Русе) - ЦСКА II (София) понеделник: Лудогорец II (Разград) – Вихрен (Сандански) вторник: Етър (велико Търново) – Янтра (Габрово) Черноморец 1919 (Бургас) - почива от събота: Марек (Дупница) - Фратрия (Варна) - 1:3 (0:1) голмайстори: 0:1 Иван Брикнер 26, 0:2 Айвън Ангелов 51, 0:3 Ерик Манолков 88, 1:3 Борислав Николов 90+2 Спортист (Своге) – Севлиево – 1:1 (0:0) голмайстори: 1:0 Кристиян Христов 60, 1:1 Стелиян Добрев 90+6-дузпа Хебър (Пазарджик) – Миньор (Перник) голмайстори: 0:1 Преслав Йорданов 21, 1:1 Николай Ганчев 68 Пирин (Благоевград) – Локомотив (Горна Оряховица) – 0:1 (0:0) голмайстор: 0:1 Акинтомиде Айени 87 Класиране: 1. Фратрия (Варна) 4 4 0 0 10:3 12 2. Дунав (Русе) 2 2 0 0 4:1 6 3. Спортист 2009 (Своге) 4 1 3 0 4:3 6 4. Локомотив (Горна Оряховица) 4 2 0 2 4:4 6 5. Вихрен (Сандански) 3 2 0 1 3:3 6 6. Хебър 1918 (Пазарджик) 4 1 2 1 6:6 5 7. Марек (Дупница) 4 1 2 1 2:3 5 8. Пирин (Благоевград) 3 1 1 1 2:2 4 9. Спартак (Плевен) 4 1 1 2 3:5 4 10. Лудогорец II (Разград) 3 1 0 2 5:4 3 11. Янтра 2019 (Габрово) 3 0 3 0 4:4 3 12. Миньор (Перник) 4 0 3 1 3:4 3 13. ЦСКА II (София) 3 1 0 2 4:6 3 14. Севлиево (Севлиево) 4 0 3 1 1:3 3 15. Черноморец 1919 (Бургас) 3 0 2 1 3:4 2 16. Беласица (Петрич) 3 0 2 1 2:3 2 17. Етър (Велико Търново) 3 0 2 1 1:3 2