„Мариуполис 2“ открива Международния фестивал за независимо кино „Анонимност“

Международният фестивал за независими филми „Анонимност“ (Anonimul) - проект, съфинансиран от Министерството на културата - ще бъде открит в югоизточната част на Сфънту Георге на делтата на река Дунав в понеделник с прожекцията на „Мариуполис 2“ - последният филм на литовския режисьор Мантас Кведаравичус, пленен от руската армия и убит в района на Мариупол в Украйна, предаде специално за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на съобщение на Министерството на културата на страницата си във Фейсбук.

Документалният филм, останал недовършен от литовския режисьор, е създаден за рекордно кратко време от годеницата му Хана Билоброва заедно с продуцентите на проекта, за да бъде представен на филмовия фестивал в Кан.

„Билоброва и Кведаравичус се върнаха да снимат отново в Мариупол, в [условията на] пълномащабна война, за да документират хората и местата, които са заснели през 2015 г. за документалния филм „Мариуполис“. Режисьорът възнамеряваше да покаже как животът на тези хора продължава сред бомбардировките, с изображения на ръба между трагедията и надеждата. „Мариуполис 2“ е компилация от изображения, заснети от документалиста, без глас или музика и съдържа дълги кадри от ежедневния живот на хора, опитващи се да оцелеят във войната, „свидетелство за човешката съпротива“, според „Скрийн Дейли“ (Screen Daily) “, се уточнява в прессъобщение на фондация „Анонимност“.

Фестивалът „Анонимност“ включва два конкурса за късометражни филми – румънски и международен. За конкурса за румънски късометражен филм са избрани 12 заглавия, а за международния конкурс за късометражен филм са избрани 10 продукции.

Селекцията на игралните филми в конкурсната програма е направена от Людмила Цвикова, като за трофея си оспорват 5 филма: „107 майки" („107 Mothers") - словашко-чешко-украинска продукция, режисиран от Петер Керекеш; "Толкова съжалявам“ („I'm So Sorry“) - китайска продукция, режисиран от Джао Лян, „Мощна светкавица“ („Mighty Flash") - испанска продукция, режисиран от Айнхоа Родригес, „Разговор за времето“ („Talking About the Weather") - немска продукция, режисиран от Аника Пинске и „Зухал“ („Zuhal") - турска продукция, режисиран от Назлъ Елиф Дурлу.

В конкурса ще бъдат показани 13 кино продукции.

"Наградите за късометражни и пълнометражни филми се присъждат с гласуване. Публиката ще се наслади на прожекции на пълнометражни филми, придружени от срещи и разговори между режисьорите и публиката", уточняват от Министерството на културата.

Културният проект, организиран от фондация „Анонимност“ и асоциация „ФАМарт“ (FAMart), е съфинансиран от Министерството на културата, Националния център по кинематография, Окръжния съвет на Тулча, Съюза на румънските филмови дейци и Дачин Сара.

