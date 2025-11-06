Сливенският музей представя възстановка на Калояновската гробница

site.btaСливенският музей представя възстановка на Калояновската гробница
Възстановката „Тайните на Калояновската гробница“ ще бъде открита на 19 ноември (сряда) в Регионалния исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен, съобщиха от културния институт. Посетителите ще могат да видят копие на единствената каменна гробница по средното течение на Тунджа, открита през 1963 г. в село Калояново, област Сливен.
Както БТА съобщи, възстановката е изработена по оригиналните чертежи и документация на археолога Мария Чичикова. Наред с копието ще бъдат показани и оригинални находки от гробницата, които се намират във витрини в непосредствена близост до възстановката.
Експозицията е реализирана с подкрепата на Национален фонд „Култура“ и има за цел да направи едно от най-ценните тракийски открития в региона достъпно за широката публика.
/ТС/
