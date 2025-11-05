Два нови вида миниатюрни жаби са открити в перуанската част на Амазония

Два нови вида миниатюрни жаби с дължина само няколко милиметра са открити в перуанската част на Амазония, предаде АФП, позовавайки се на Националната служба за защитени от държавата природни територии (Sernanp).



Двата нови вида, които са червеникави на цвят, са идентифицирани наскоро в горска екосистема в националния парк Яначага Чемилен. Той се намира на 3280 метра надморска височина в региона Паско в централната част на Перу.



"Това откритие подчертава значението на горите в планинската верига Яначага, които са крехки екосистеми, приютяващи голямо разнообразие от ендемични видове", посочват от Sernanp в прессъобщение.



Двата нови вида са наречени Phrynopus manuelriosi и Phrynopus melanoinguinis. Размерът им варира от 11 до 27 милиметра.



Откритието е направено от изследователи от международната организация Rainforest Partnership и Перуанския институт по херпетология.



Националният парк Яначага Чемилен, който се простира върху площ от 122 000 хектара, е дом на голямо биологично разнообразие с над 600 вида птици и многобройни земноводни.

В началото на октомври Sernanp оповести откриването на друг вид миниатюрна жаба в перуанската част на Амазония. Видът, чийто представители са с дължина 15 милиметра и са отровни, е наречен Ranitomeya hwata.