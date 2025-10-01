Предложението на регламента на ЕК да спирането на транзита от Русия е на седмата редакция, посочи министър Станков

Предложението за регламент на Европейската комисия за постепенно спиране на транзита на руски газ вече е на седмата си редакция, съобщи министърът на енергетиката Жечо Станков пред парламентарната комисия по енергетика.

По думите му в документа е записано, че краткосрочните договори ще бъдат прекратени през 2026 г., а дългосрочните – през мрежите до 2028 г. Министърът посочи, че прилагането на тези мерки изисква гарантиране на стабилността на "Булгартрансгаз".

"В тази връзка съм провел разговор с министрите от региона. И изпратил съм писмо и на "Булгаргаз" да изпрати такива писма до всички оператори и дружества, с които сме работили във всяка една държава в региона и да се търси възможност още през 2026 г. да бъдат стартирани дългосрочни договори, които през капацитетите, които имаме в Александруполис, да доставят достатъчно количества газ, за да можем да запазим постепенно повишаване на вноса и да запазим транзита", обясни той.

"Аз трябва да гарантирам възможност да бъдат запълнени тези трасета. Изискването на ЕК е на първо място да бъдат използвани съществуващи трасета за пренос на газ, свързаността която има България и с новите газопроводи по линия на Вертикалния газов коридор и разширяване на мрежата също дават възможности и за това основата цел е да не спаднат приходите на "Булгартрансгаз", отбеляза министърът.

Станков каза още, че през следващата година Балкански поток ще бъде изцяло изплатен от приходите си.