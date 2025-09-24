Подробно търсене

Желязков: България ще се присъедини към решенията на ЕС за преустановяване на договорите за ползване и транзит на руски газ

Специален пратеник на БТА Анелия Пенкова
Премиерът Росен Желязков. Снимка: Министерски съвет
Ню Йорк,  
24.09.2025 01:56
 (БТА)

България, като част от Европейския съюз, ще се присъедини към решенията на ЕС за това в краткосрочен аспект, през 2026 година, да бъдат преустановени договорите за ползване или за транзит на руски природен газ. Това заяви днес премиерът Росен Желязков, цитиран от Министерския съвет.

"Откакто отпадна дерогацията, за която толкова много настоявахме, в локалния "Нефтохим" не се преработва руски нефт", заяви Желязков.

"Ние вече сме контактирали за октомври и за ноември месец и то при много добри условия втечнен природен газ от САЩ и нашият пазар напълно разполага с необходимия природен газ и то на конкурентни цени", каза още премиерът.

/АМ/

