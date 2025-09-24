Подробно търсене

Натурални вина, близки до домашните, са визитната картичка на Винарска изба "Габровски" в Свищов

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
БТА, Свищов (24 септември 2025) Винарска изба „Габровски“ в Свищов започва дейността си през 1998 г. и към момента има 100 декара собствени лозя. Годишно избата произвежда около 30 тона вино, каза за БТА Милена Габровска, която заедно със съпруга си Илиян Габровски, който произхожда от стара лозаро-винарска фамилия, са собственици на избата. Снимка: Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова (ПБ)
Свищов,  
24.09.2025 15:47
 (БТА)
Натуралните вина, които са близки до домашните, са визитната картичка на Винарска изба "Габровски" в Свищов, каза за БТА Милена Габровска, която заедно със съпруга си Илиян Габровски е собственик на избата в Свищов. Илиян произхожда от стара лозаро-винарска фамилия, известна в Свищовския край с производството на лозов посадъчен материал. Самият той завършва Лозаро-винарския техникум в Плевен. Дъщеря им Йоана също помага в семейната дейност и изучава международен винен бизнес в Австрия. 

В производството на вино залагаме на качество и запазване на натуралния вкус, което е сред основните ни предимства, допълни Милена Габровска.

Винарска изба "Габровски" започва дейността си през 1998 г. и към момента обработва 100 декара собствени лозя. Избата произвежда около 30 тона вино годишно, което варира в зависимост от реколтата, добави още Габровска.

Тя обясни, че сред сортовете вино са Мускат Отонел, Кайлъшки мискет, Каберне Совиньон, Мавруд. Произвежда се и Розе като купаж от няколко сорта. Най-харесваното и най-търсеното вино на избата е Мускат Отонел.

Новата реколта е по-добра като качество, но по-малка като количество. Тази година гроздето е по-здраво и по-едро, каза производителят. Избата планира да включи плодови вина от ягоди, малини и череши в производството си, които според собствениците са по-предпочитани от младото поколение.

Избата прави инвестиции и в ново оборудване, като последно е закупен нов ферментатор от Италия, в който се съхранява виното. Участваме в конкурси, изложения и фермерски пазари, а през следващата година обмисляме да посетим винени изложения в Германия, разказа Габровска.

Винарска изба "Габровски" разполага с единствената в района дегустационна зала, която се намира в подземната част на фирмения магазин в Свищов. В нея се организират винени дегустации. В залата се съхраняват и бутилки вина от различни реколти за отлежаване и стареене, а масите и столовете са направени от първите дъбови бъчви на избата.

Сред иновативните идеи на избата е разработването на първите в България вендинг автомати за наливно вино, като един от тях се съхранява в избата. Целта на създаването им е желанието клиентът да получи по-бърз и лесен достъп. 

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).

/ВЙ/

