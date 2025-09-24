Натурални вина, близки до домашните, са визитната картичка на Винарска изба "Габровски" в Свищов

Натуралните вина, които са близки до домашните, са визитната картичка на Винарска изба "Габровски" в Свищов, каза за БТА Милена Габровска, която заедно със съпруга си Илиян Габровски е собственик на избата в Свищов. Илиян произхожда от стара лозаро-винарска фамилия, известна в Свищовския край с производството на лозов посадъчен материал. Самият той завършва Лозаро-винарския техникум в Плевен. Дъщеря им Йоана също помага в семейната дейност и изучава международен винен бизнес в Австрия.

В производството на вино залагаме на качество и запазване на натуралния вкус, което е сред основните ни предимства, допълни Милена Габровска.

Винарска изба "Габровски" започва дейността си през 1998 г. и към момента обработва 100 декара собствени лозя. Избата произвежда около 30 тона вино годишно, което варира в зависимост от реколтата, добави още Габровска.

Тя обясни, че сред сортовете вино са Мускат Отонел, Кайлъшки мискет, Каберне Совиньон, Мавруд. Произвежда се и Розе като купаж от няколко сорта. Най-харесваното и най-търсеното вино на избата е Мускат Отонел.

Новата реколта е по-добра като качество, но по-малка като количество. Тази година гроздето е по-здраво и по-едро, каза производителят. Избата планира да включи плодови вина от ягоди, малини и череши в производството си, които според собствениците са по-предпочитани от младото поколение.

Избата прави инвестиции и в ново оборудване, като последно е закупен нов ферментатор от Италия, в който се съхранява виното. Участваме в конкурси, изложения и фермерски пазари, а през следващата година обмисляме да посетим винени изложения в Германия, разказа Габровска.

Винарска изба "Габровски" разполага с единствената в района дегустационна зала, която се намира в подземната част на фирмения магазин в Свищов. В нея се организират винени дегустации. В залата се съхраняват и бутилки вина от различни реколти за отлежаване и стареене, а масите и столовете са направени от първите дъбови бъчви на избата.

Сред иновативните идеи на избата е разработването на първите в България вендинг автомати за наливно вино, като един от тях се съхранява в избата. Целта на създаването им е желанието клиентът да получи по-бърз и лесен достъп.

