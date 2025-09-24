Специалисти в електротехниката, електрониката и автомобилостроенето са сред търсените служители от "ВИДЕОТОН България" за Стара Загора

Различни специалисти в областта на електротехниката, електрониката и автомобилостроенето са сред търсените кадри от „ВИДЕОТОН България“ за своите четири компании в Стара Загора, съобщиха от групата за БТА.

Към момента е отворена позиция за мениджър "Логистика”, за която се изисква висше техническо или икономическо образование и професионален опит в производствена компания с голяма номенклатура, посочи Антония Кръстева, мениджър "Човешки ресурси". Тя уточни, че търсеният кандидат трябва да има опит с доставки и спедиции по цялата верига на логистиката и задължително да владее английски език. "Затрудненията по намирането на подходящия кандидат са свързани не само с липсата на достатъчно подходящи кандидати с такъв опит в региона – необходим ни е човек с визия, който може да се справи с предизвикателната задача да ръководи ефективно централизирана логистична дейност с големи мащаби", каза Антония Кръстева.

Компанията търси също технолози с инженерни специалности в автомобилната индустрия, електротехниката и електрониката, както и висококвалифицирани работници по контрол на качеството, техници по поддръжка, настройчици и оператори на машини. Необходими са и производствени работници за работа на две или три смени, включително нощен труд.

Йордан Стоянов, изпълнителен директор на "ВТ ДЗУ"АД, подчерта, че "ВИДЕОТОН България” не само осигурява добри условия на труд и социални придобивки за своите служители, но също така предлага и реални възможности за професионално и кариерно израстване - дори за тези, които започват от по-ниските нива в йерархията. "Личните качества, които най-много ценим у нашите служители, са самоконтрол, самодисциплина и отдаденост", каза Стоянов. Той съобщи, че през последните четири години са осъществени значителни инвестиции за подобрение на базата и осигуряването на модерни условия на труд. Всички производства са изцяло реновирани, осигурени са външни и вътрешни места за почивка, както и общ вътрешен парк. "За нас инвестицията в съвременни условия на труд е топ приоритет, защото това е инвестиция в най-ценното ни – нашите служители", заяви Стоянов. По неговите думи компанията провежда и различни обучения за кадрите си, разполага с медицински екип на място и държи на безопасността.

В групата работят над 1200 души, като се предвижда броят на служителите да се увеличава. Компанията разработва стажантски програми за ученици и студенти, които дават възможност за запознаване с професиите и придобиване на практически опит.

"Ще работим целенасочено с децата от всички училища, които могат да дойдат и видят как и какво работим. Идеята е, дори с еднократни посещения или стажове, те да придобият представа за различните професии и за приложението им на практика. Така ще бъдем част от техния информиран професионален избор", казва Йордан Стоянов.

Управителят на „ВИДЕОТОН Бългериан Ходлингс“ ЕООД Валентин Дичев допълни, че бизнесът се развива с бързи темпове и има нужда от точните хора в точния момент за конкретната работа. Специално за електромеханичния монтаж има нужда дори от неквалифицирани кадри, които могат да бъдат обучени и да придобият нужните специфични умения за конкретна работа. "Следващата нужна степен са хората, които всъщност трябва да ги научат на това. За съжаление през последните десетилетия в България изгубихме средно квалифицираните кадри от пазара на труда. Като цяло това са и специалистите, които основно липсват – качествен контрол, поддръжка, настройчици с техническо образование. Необходими са и хора с висше образование за работа в отделите, защото "ВИДЕОТОН България” работи приоритетно с външни пазари и дейността в нашите предприятия е организирана по същия начин, както е и в чуждестранните компании. Изключително голямо наше предимство обаче са многото опитни колеги, с които все още разполагаме – хора, които са работили тук десетилетия и младите специалисти имат възможност да попият от опита им и да се научат от първо лице. Поради богатата ни производствена история и дългогодишни традиции, тези наши колеги притежават знанието как да се проектира и произведе един продукт – от най-малкия елемент до крайното изделие. Това знание ползваме и до днес, но със сигурност е ценно да има приемственост и то да бъде предадено на млади и перспективни специалисти", коментира Валентин Дичев.

„ВИДЕОТОН България“ обединява четири компании – „ВТ ДЗУ“ АД, „ВЕАС България“ ЕООД, „ВИДЕОТОН Бългериан Ходлингс“ ЕООД и „ВТ Булпласт“ ЕООД. Групата е наследник на „ДЗУ“ – Стара Загора и е част от унгарската „Видеотон Холдинг“, един от водещите доставчици на услуги за производство на електроника в Европа с над 8 500 служители.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.