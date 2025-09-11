Министерството на финансите започна проект за подобряване на ефективността на публичните инвестиции в България, съобщават от институцията

Министерството на финансите стартира проект 25BG11 "Подобряване на ефективността и качеството на публичните инвестиции в България", съобщават от ведомството чрез официалния си сайт.

Основните цели на проекта са въвеждане на стандартизирана рамка за оценка на инвестиционни проекти чрез подзаконов нормативен акт, прилагане на единна методология за оценка, приоритизация, подбор, усъвършенстване на процеса на вземане на решения за финансиране на публични инвестиции в МФ и заинтересованите институции, повишаване на капацитета за планирането, управлението и изпълнението им, както и насърчаване на прозрачността и отчетността при изпълнението им.

"Проектът е естествено продължение на усилията на България да модернизира управлението на публичните инвестиции, ръководейки се от международно признати стандарти и добри практики. Тази реформа е особено важна в контекста на стратегическите приоритети на страната за членство в еврозоната и присъединяване към ОИСР. Спазването на фискалната дисциплина и прилагането на международно утвърдени стандарти за управление на публичните инвестиции са съществени предпоставки за пълноценна реализация на тези национални приоритети, заяви заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев по време на откриващата проекта среща, цитиран от пресцентъра на финансовото ведомство.

Той допълни, че ангажиментът към реформата е потвърден на най-високо управленско равнище чрез включването ѝ в Националния средносрочен фискално-структурен план за периода 2025 – 2028 г. като дългосрочен приоритет на държавната политика. По думите му с институционализирането на реформата в рамките на Плана се гарантира нейното последователно прилагане, осигурява се интеграцията ѝ в общата система на фискално планиране и се създават предпоставки за по-тясно обвързване на бюджетните ресурси с резултатите от провежданите политики. Ананиев сподели още, че МФ е установило контакти на най-високо ниво с министерствата на финансите на Хърватия и на Словения за обмен на опит в рамките на проекта, като те са изразили готовност да представят своята наскоро реформирана система за управление на публичните инвестиции и национална методология за оценка на проектите.

"Стойността на публичните инвестиции не се определя само от размера на вложените средства, но и от резултатите, които те носят за обществото. Затова тяхната ефективност трябва да бъде гарантирана още на най-ранен етап – чрез надеждни данни, обективни критерии и прозрачни процедури. Именно в това виждаме същинската стойност на проекта и реформата – изграждане на устойчива правна и методологична рамка, която да обхваща целия инвестиционен цикъл: от реалистично планиране и приоритизация, през качествено изпълнение, до регулярен мониторинг и последваща оценка на въздействието", допълни заместник-министър Ананиев.

В откриващото събитие участие взеха представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), на ЕК и на ръководствата на заинтересовани министерства и институции.

Бенефициент по проекта е Министерството на финансите, а негов ръководител е дирекция "Стратегическо планиране и управление на капиталовите инвестиции, държавно участие и концесии" в МФ. Финансирането се осигурява чрез Инструмента за техническа подкрепа на ЕК и се реализира с експертното сътрудничество на ОИСР. Предвидената продължителност на проекта е 18 месеца, се посочва в съобщението.