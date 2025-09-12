Център за развитие на средиземноморски селскостопански продукти на стойност 18 милиона евро се изгражда в Сплит

Институтът за адриатически култури и рекултивация на карстови почви в Сплит изгражда Център за анализи и подкрепа за развитието на средиземноморски селскостопански продукти край Сплит на стойност 18,5 милиона евро, съобщи хърватският вестник "Ютарни лист". Центърът ще бъде финансиран с безвъзмездни средства от европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост и проекта „Цифрови, иновативни и зелени технологии“

Институтът за адриатически култури и рекултивация на карстовите почви е един от най-старите научни центрове в Хърватия, с история, която датира от 1894 г., когато по времето на Австро-Унгарската империя е основана тогавашната „Химико-икономическа експериментална станция“. Основната му мисия е била да подобри земеделието в област Далмация, особено лозарството и отглеждането на маслини, чрез химични и микроскопски анализи, изучаване на болести по културите и консултантска подкрепа за производителите.

Институтът носи настоящото си име от 1964 г. насам.