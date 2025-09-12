Подробно търсене

АЗЕРТАДЖ: Транспортирането на петрол от Азербайджан е доминирано от тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан с дял от 75%

Александър Евстатиев
АЗЕРТАДЖ: Транспортирането на петрол от Азербайджан е доминирано от тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан с дял от 75%
АЗЕРТАДЖ: Транспортирането на петрол от Азербайджан е доминирано от тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан с дял от 75%
Снимка: АЗЕРТАДЖ
Баку,  
12.09.2025 22:54
 (БТА)

От януари до август 2025 г. главните петролопроводи на Азербайджан са транспортирали общо 24,6 милиона тона суров петрол, обяви Държавния статистически комитет на страната, цитиран от азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

По главният експортен тръбопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) са преминали 18,3 милиона тона петрол, или 74,7% от общия транспортиран обем за периода.

От петрола, транспортиран по тръбопровода БТД, 84,3%, или  приблизително 15,5 милиона тона, е добит в Азербайджан, докато останалите 15,7% (около 2,89 милиона тона) са с произход от Туркменистан и Казахстан.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)

/ВТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 23:32 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация