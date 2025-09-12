АЗЕРТАДЖ: Транспортирането на петрол от Азербайджан е доминирано от тръбопровода Баку-Тбилиси-Джейхан с дял от 75%

От януари до август 2025 г. главните петролопроводи на Азербайджан са транспортирали общо 24,6 милиона тона суров петрол, обяви Държавния статистически комитет на страната, цитиран от азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

По главният експортен тръбопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) са преминали 18,3 милиона тона петрол, или 74,7% от общия транспортиран обем за периода.

От петрола, транспортиран по тръбопровода БТД, 84,3%, или приблизително 15,5 милиона тона, е добит в Азербайджан, докато останалите 15,7% (около 2,89 милиона тона) са с произход от Туркменистан и Казахстан.

