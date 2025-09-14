Над 130 високопроходими джипа събра първото издание на фестивала на пикапите, който се състоя край Боровец

site.btaНад 130 високопроходими джипа събра първото издание на фестивала на пикапите, който се състоя край Боровец
Над 130 високопроходими джипа събра първото издание на пикап събора, който е вчера и днес в местността Широката поляна край курортен комплекс Боровец, каза пред журналисти главният организатор на събитието Владимир Димитров, председател на автоклуб „Авангард класик“.
Събитието предложи различни дейности и състезания. Организирано беше състезание по дърпане на джип от деца и възрастни. Официално откриване направиха организаторите и домакините от Община Самоков.
По думите на Димитров, пикапите може да не са най-използваното превозно средство в България, но ще станат най-употребяваните. „Усещането е невероятно. Правим събора за първи път. Има много ентусиазъм и енергия от страна на нашия екип“, каза Димитров. По думите му, местността Широката поляна е точното място, където могат да се съберат пикапи от цялата страна.
Целта на събитието е да се сплоти гилдията и всеки да покаже какъв джип има. Владимир Димитров посочи, че се надява да има второ издание на събора.
Събитието е съпътствано и от музикална програма.
/АБ/
