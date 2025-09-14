Над 130 високопроходими джипа събра първото издание на фестивала на пикапите, който се състоя край Боровец

Над 130 високопроходими джипа събра първото издание на пикап събора, който е вчера и днес в местността Широката поляна край курортен комплекс Боровец, каза пред журналисти главният организатор на събитието Владимир Димитров, председател на автоклуб „Авангард класик“.

Събитието предложи различни дейности и състезания. Организирано беше състезание по дърпане на джип от деца и възрастни. Официално откриване направиха организаторите и домакините от Община Самоков.

По думите на Димитров, пикапите може да не са най-използваното превозно средство в България, но ще станат най-употребяваните. „Усещането е невероятно. Правим събора за първи път. Има много ентусиазъм и енергия от страна на нашия екип“, каза Димитров. По думите му, местността Широката поляна е точното място, където могат да се съберат пикапи от цялата страна.

Целта на събитието е да се сплоти гилдията и всеки да покаже какъв джип има. Владимир Димитров посочи, че се надява да има второ издание на събора.

Събитието е съпътствано и от музикална програма.