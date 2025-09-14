Движението по пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия е възстановено

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Тракия,  
14.09.2025 16:47
 (БТА)

Движението по пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия вече е възстановено след днешната катастрофа между три автомобила, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". 

Сигнал за инцидента в района на село Тракия беше получен днес в 11:44 ч. и по първоначална информация пътнотранспортното произшествие е между три леки автомобила. Водачите са тествани за употреба на алкохол,  отчетени са отрицателни резултати. Трима души – две жени и един мъж са откарани за преглед в медицинско заведение.

