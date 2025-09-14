Движението по пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия е възстановено

Движението по пътя Стара Загора – Димитровград в района на село Тракия вече е възстановено след днешната катастрофа между три автомобила, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Сигнал за инцидента в района на село Тракия беше получен днес в 11:44 ч. и по първоначална информация пътнотранспортното произшествие е между три леки автомобила. Водачите са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Трима души – две жени и един мъж са откарани за преглед в медицинско заведение.