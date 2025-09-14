Подробно търсене

Повече от половината германски фирми се оплакват от лошо интернет покритие въпреки мащабните инвестиции, сочи проучване

Бойчо Попов
Повече от половината германски фирми се оплакват от лошо интернет покритие въпреки мащабните инвестиции, сочи проучване
Повече от половината германски фирми се оплакват от лошо интернет покритие въпреки мащабните инвестиции, сочи проучване
Снимка: AP/Jenny Kane, архив
Берлин,  
14.09.2025 16:17
 (БТА)

Независимо от многомилиардните програми за финансиране, мнозинството от германски компании продължават да страдат от слабо интернет покритие. Това показват резултатите от проучване на Института за германска икономика в Кьолн (IW), проведено сред над 1000 предприятия от индустриалния сектор и свързаните с него услуги, цитирани от Ройтерс.

Според анкетата 64,5 на сто от фирмите посочват, че слабата комуникационна инфраструктура затруднява работата им, а около 31 на сто съобщават за сериозни ограничения. На фона на нарастващите изисквания за пренос на данни, предизвикани например от приложения с изкуствен интелект, дългосрочно решение би могла да бъде единствено оптичната мрежа.

Експертът по дигитализация към института Барбара Енгелс отбелязва, че само разширяването на мрежата не е достатъчно. По думите ѝ политиците и бизнесът трябва да гарантират, че наличните връзки ще бъдат използвани ефективно. Това може да се постигне чрез по-добра информираност, планиране според реалните нужди и временни стимули за насърчаване на търсенето и ускоряване на инвестициите.

По данни на института Германия е заемала предпоследно място по покритие с оптичен интернет сред 27-те държави от Европейския съюз през миналата година.

Особено висок е делът на силно затруднените компании в Саксония и Тюрингия (40 на сто), както и в Хесен, Райнланд-Пфалц, Саарланд и Баден-Вюртемберг (по 36 на сто). Най-добра е ситуацията в северните провинции – Долна Саксония, Шлезвиг-Холщайн, Бремен и Хамбург, където едва 23 на сто от фирмите се чувстват сериозно ограничени.

Разликите отразяват и напредъка в разширяването на оптичната мрежа, отбелязват от института. Докато в Шлезвиг-Холщайн около 90 процента от домакинствата и предприятията имат техническа възможност за свързване, в Саарланд, Баден-Вюртемберг и Тюрингия този дял е под 50 процента.

На национално ниво реално са активирани едва 27 процента от възможните оптични връзки, като в северозападната част на страната всяка пета фирма продължава да съобщава за проблеми поради бавното преминаване от VDSL- или кабелни връзки към оптична свързаност.

/СЛС/

Свързани новини

30.07.2025 14:52

Онлайн търговията тласка германския сектор на дребно към растеж, но потребителите остават предпазливи

Онлайн бизнесът изигра ключова роля за ръста на германската търговия на дребно през първата половина на 2025 г. По данни на Федералната статистическа служба (Destatis) продажбите в сектора са се увеличили с 3,9 процента на годишна база. След
26.05.2025 08:00

Германските потребители са призовани да помогнат за установяване на последните "мъртви точки" в обхвата на мобилните услуги

Кампания за откриване на последните "мъртви зони" в покритието на мобилни услуги започва днес в Германия и ще продължи до неделя, предаде ДПА.  Собствениците на мобилни телефони са призовани да подкрепят общонационалната инициатива, организирана от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:55 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация