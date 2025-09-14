Повече от половината германски фирми се оплакват от лошо интернет покритие въпреки мащабните инвестиции, сочи проучване

site.btaПовече от половината германски фирми се оплакват от лошо интернет покритие въпреки мащабните инвестиции, сочи проучване
Независимо от многомилиардните програми за финансиране, мнозинството от германски компании продължават да страдат от слабо интернет покритие. Това показват резултатите от проучване на Института за германска икономика в Кьолн (IW), проведено сред над 1000 предприятия от индустриалния сектор и свързаните с него услуги, цитирани от Ройтерс.
Според анкетата 64,5 на сто от фирмите посочват, че слабата комуникационна инфраструктура затруднява работата им, а около 31 на сто съобщават за сериозни ограничения. На фона на нарастващите изисквания за пренос на данни, предизвикани например от приложения с изкуствен интелект, дългосрочно решение би могла да бъде единствено оптичната мрежа.
Експертът по дигитализация към института Барбара Енгелс отбелязва, че само разширяването на мрежата не е достатъчно. По думите ѝ политиците и бизнесът трябва да гарантират, че наличните връзки ще бъдат използвани ефективно. Това може да се постигне чрез по-добра информираност, планиране според реалните нужди и временни стимули за насърчаване на търсенето и ускоряване на инвестициите.
По данни на института Германия е заемала предпоследно място по покритие с оптичен интернет сред 27-те държави от Европейския съюз през миналата година.
Особено висок е делът на силно затруднените компании в Саксония и Тюрингия (40 на сто), както и в Хесен, Райнланд-Пфалц, Саарланд и Баден-Вюртемберг (по 36 на сто). Най-добра е ситуацията в северните провинции – Долна Саксония, Шлезвиг-Холщайн, Бремен и Хамбург, където едва 23 на сто от фирмите се чувстват сериозно ограничени.
Разликите отразяват и напредъка в разширяването на оптичната мрежа, отбелязват от института. Докато в Шлезвиг-Холщайн около 90 процента от домакинствата и предприятията имат техническа възможност за свързване, в Саарланд, Баден-Вюртемберг и Тюрингия този дял е под 50 процента.
На национално ниво реално са активирани едва 27 процента от възможните оптични връзки, като в северозападната част на страната всяка пета фирма продължава да съобщава за проблеми поради бавното преминаване от VDSL- или кабелни връзки към оптична свързаност.
/СЛС/
