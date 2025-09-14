АНА-МПА: "Шеврон" признава енергийната и геополитическа роля на Гърция в Източното Средиземноморие, заяви Мицотакис

В седмичния си преглед на правителствената работа в социалните медии днес гръцкият премиер Кириакос Мицотакис спомена важни развития по енергийните въпроси след офертата на "Шеврон" (Chevron) в международния търг за проучване на въглеводороди, данъчните мерки, които той обяви на Международния панаир в Солун, и ремонтите на училищата, базирани на програмата „Мариета Янаку“, наред с други теми. Това предаде за БТА агенция АНА-МПА.

Говорейки за сътрудничеството с "Шеврон" - втората по големина американска петролна компания - с "Хеленик енерджи" (Helleniq Energy) в международния търг за четири морски блока южно от Крит и Пелопонес, Мицотакис заяви, че това „не просто отваря нова глава в експлоатацията на подводните енергийни ресурси на Гърция и нейната енергийна автономност“, но и предоставя „практическо мощно послание за признание на енергийното и геополитическо значение на Гърция в Източното Средиземноморие, както и де факто признаване на безспорните суверенни права на Гърция в нейните териториални води южно от Крит“.

Пътят към експлоатация на минералните богатства на Гърция започна със закона „Маниатис“ през 2012-2014 г., добави той, а методичното планиране на настоящото правителство от 2020 г. „донесе този резултат, който, повтарям, надхвърля мащаба на инвестиционен проект“.

Говорейки за мерките, които обяви на Международния панаир в Солин за облекчаване на данъчната тежест, той каза, че мерките „ще повлияят положително на поне 4 милиона данъкоплатци и са на стойност над 1,7 милиарда евро, към които трябва да добавим постоянните мерки от 1,5 милиарда евро, които бяха обявени преди няколко месеца, когато беше гласуван държавният бюджет, като повечето от тях влязоха в сила от ноември тази година“. Мерките бяха възможни поради свръхпроизводителността на икономиката, резултат от „трудни, но необходими реформи“.

Една от най-важните мерки е „освобождаването от данъци на младите хора до 25 години“, каза още Мицотакис, което ще предостави на младите хора възможността да навлязат на пазара или да станат предприемачи с повече свобода и самочувствие. „Освен това, ние предадохме на обществено обсъждане четири големи реформи - национален сертификат за завършване на средно образование, нова Национална здравна система, актуализирано устройствено планиране с пълен имотен регистър и нова енергийна карта“, каза Мицотакис, добавяйки, че тези промени се нуждаят от по-широки политически споразумения, за да продължат напред в обществото.

Освен това гръцкият премиер спомена основни промени в Организацията на гръцките железници за подобряване на безопасността на пътниците, високия отклик на гърците, работещи във влакове в чужбина, към отварянето на гръцката железопътна линия чрез свързана платформа и постоянната 24-часова работа на атинското метро, ​​трамваи и автобуси всяка събота, което улеснява завръщането на младите хора от вечерно излизане и на работещите на нощни смени за безопасно завръщане у дома.

Мицотакис завърши публикацията си, като почете Деня на паметта за геноцида над малоазиатските гърци.

