Протестиращите от столичния квартал "Горубляне" освободиха движението по бул. "Цариградско шосе".
Жителите протестираха с искане за оставка на заместник-кмета по направление "Обществено строителство" Никола Лютов. Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията – довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на „Спортен парк Горубляне“ и „Детска площадка Шиндра“, обясниха протестиращи.
Протестът приключи с хоро, а събралите се благодариха на полицаите и им ръкопляскаха.
Жителите на квартала обявиха, че ще продължат с протестите.
/АБ/
