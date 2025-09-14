Подробно търсене

Жители на квартал "Горубляне" протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов, блокираха движението по бул. "Цариградско шосе"

Николай Трифонов
Жители на квартал "Горубляне" протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов, блокираха движението по бул. "Цариградско шосе"
Жители на квартал "Горубляне" протестират с искане за оставка на заместник-кмета Никола Лютов, блокираха движението по бул. "Цариградско шосе"
Снимка: Николай Трифонов/БТА
София,  
14.09.2025 16:36
 (БТА)

Жители на столичния квартал "Горубляне" протестират с искане за оставка на заместник-кмета по направление​​​​ "Обществено строителство" Никола Лютов. Гражданите блокираха движението по бул. "Цариградско шосе". 

Линейките и автобусите на градския транспорт се пропускат. 

Причината за исканата оставка е несправяне със служебните задълженията – довършване на канализацията в "Горубляне", проектиране на булевардите в подробния устройствен план на квартала, изграждане на „Спортен парк Горубляне“ и „Детска площадка Шиндра“, обясниха протестиращи.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 16:53 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация