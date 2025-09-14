Подробно търсене

Тежка катастрофа, при която са загинали двама души, временно затвори за движение Прохода на Републиката

Кореспондент на БТА във Велико Търново Николай Венков
Снимка: БТА (архив)
Велико Търново,  
14.09.2025 16:45
 (БТА)

Тежка катастрофа временно затвори Прохода на Републиката, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР във Велико Търново.

Произшествието е станало около 16:00 ч. между селата Въглевци и Вонеща вода. По първоначална информация са се ударили три леки автомобила, с румънска регистрация, и един товарен. Има двама загинали. Леките автомобили се пренасочват през прохода Шипка, товарните изчакват. Причините за катастрофата са в процес на изясняване.

/АБ/

