Технически ръководител в сферата на строителството, инженер и екскурзовод са сред трайно търсените кадри във Видинско

Длъжности, обявени в актуализирания списък на Дирекция „Бюро по труда“, за които трайно се търсят кадри във Видин и областта, са технически ръководител в сферата на строителството, инженер, учители – в детска градина и начален етап на основното образование, екскурзовод, счетоводител.

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Света Петка“ във Видин има нужда от лекари със специалности, свързани с дейността на отделенията в болницата. Във Видинската областна болница има и траен недостиг на специалисти по здравни грижи, като медицински сестри, рентгенови и клинични лаборанти, рехабилитатори и акушерки.

Международна компания с дейност в търговската сфера продължава да набира персонал за магазин, който предстои да бъде открит във Видин. Обявените работни места са за управител и заместник-управител, както и за 13 продавач-консултанти.

Община Видин търси специалисти по здравни грижи, които да бъдат назначени като лични асистенти. Все още са свободни позициите "главен експерт" и "директор на дирекция" за общинска администрация извън областния град. От Дунавски драгажен флот – Видин е обявено място за заварчик с опит. В сферата на машиностроенето, металообработването и металургията се търсят машинни оператори. Във видинско шивашко предприятие има 10 свободни работни места

За повече информация за мястото на работа и работодателя, както и за всички свободни работни места, от „Бюро по труда“ във Видин препоръчват да се посети бюрото.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.