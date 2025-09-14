Подробно търсене

Винаги съм се стремила да бъда част от колектива, каза началникът на пожарната във Враца Диляна Дамянова

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Винаги съм се стремила да бъда част от колектива, каза началникът на пожарната във Враца Диляна Дамянова
Винаги съм се стремила да бъда част от колектива, каза началникът на пожарната във Враца Диляна Дамянова
БТА, Директорът на РДПБЗН – Враца комисар Кирил Василев награди началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Враца главен инспектор Диляна Дамянова. Снимка: кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
14.09.2025 17:31
 (БТА)

Винаги съм се стремила да бъда част от колектива, каза пред БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Враца главен инспектор Диляна Дамянова.

Смятам, че се разбирам добре с колегите, както аз разчитам на тях, така и те могат да са сигурни, че съм на тяхна страна, добави Дамянова. 

Тя разказа, че участва в гасене на пожари от 1999 година. Тогава започва обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на заселението“ в Академията на МВР в София и като курсант дава 24-часови дежурства. В края на 2003 г. започва работа в пожарната служба в АЕЦ „Козлодуй“, а в службата във Враца е от 2005 година. От юни 2024 г. е началник на врачанската пожарна служба, която обслужва и района на община Криводол. В двете служби, които Дамянова ръководи – Враца и Криводол, работят над 60 души.

Отношението ми към работата не се е променяло през всички години натрупан стаж, каза тя. Върша си работата с желание и се опитвам всеки ден да уча нещо ново. Като ръководител ми се увеличиха и задълженията, и отговорностите, допълни Дамянова. Преди дни тя беше отличена за съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи през годината с отличие „Писмена похвала“ от директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Враца. На днешния 14 септември Диляна Дамянова празнува юбилей. 

Днес е професионалният празник на служителите в Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в МВР, обявен с решение 385 на Министерския съвет от 13 септември 1995 г., показва информация на отдел „Справочна“ на БТА. Традиционно празникът съвпада със Седмицата на пожарната безопасност. 

/АБ/

Свързани новини

12.09.2025 20:13

Доброволните формирования в област Враца са имали шест участия в гасене на пожари от началото на годината

Доброволните формирования в област Враца са имали шест участия в гасене на пожари от началото на годината, каза днес пред журналисти началникът на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на
12.09.2025 19:01

Демонстрации на техника и на гасене на пожар бяха организирани в Козлодуй по повод Седмицата на пожарната безопасност

В Козлодуй служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) проведоха демонстрации на противопожарна и спасителна техника, съобщи днес пред журналисти началникът на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в
12.09.2025 12:13

Общо 427 декара зърнено-житни култури са унищожени при пожари по време на жътвената кампания в област Враца

Общо 427 декара зърнено-житни култури са унищожени при пожари по време на жътвената кампания в област Враца, каза пред журналисти началникът на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Враца Дилян Йончев. Той добави, че унищожените посеви са с 69 на сто повече от средната стойност за последните пет години.
12.09.2025 12:01

Няма загинали граждани при пожари през лятото, пострадали са двама, съобщиха от пожарната във Враца

Няма загинали граждани при пожари през лятото, пострадали са двама, отчетоха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) във Враца. За времето от 1 юли до 11 септември са подадени 791 сигнала за произшествия, при 709 за същия период на миналата година, каза пред журналисти началникът на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в РДПБЗН-Враца Дилян Йончев.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:26 на 14.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация