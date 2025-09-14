Винаги съм се стремила да бъда част от колектива, каза началникът на пожарната във Враца Диляна Дамянова

site.btaВинаги съм се стремила да бъда част от колектива, каза началникът на пожарната във Враца Диляна Дамянова
Винаги съм се стремила да бъда част от колектива, каза пред БТА началникът на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Враца главен инспектор Диляна Дамянова.
Смятам, че се разбирам добре с колегите, както аз разчитам на тях, така и те могат да са сигурни, че съм на тяхна страна, добави Дамянова.
Тя разказа, че участва в гасене на пожари от 1999 година. Тогава започва обучение във факултет „Пожарна безопасност и защита на заселението“ в Академията на МВР в София и като курсант дава 24-часови дежурства. В края на 2003 г. започва работа в пожарната служба в АЕЦ „Козлодуй“, а в службата във Враца е от 2005 година. От юни 2024 г. е началник на врачанската пожарна служба, която обслужва и района на община Криводол. В двете служби, които Дамянова ръководи – Враца и Криводол, работят над 60 души.
Отношението ми към работата не се е променяло през всички години натрупан стаж, каза тя. Върша си работата с желание и се опитвам всеки ден да уча нещо ново. Като ръководител ми се увеличиха и задълженията, и отговорностите, допълни Дамянова. Преди дни тя беше отличена за съществен принос при изпълнение на конкретни професионални задачи през годината с отличие „Писмена похвала“ от директора на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Враца. На днешния 14 септември Диляна Дамянова празнува юбилей.
Днес е професионалният празник на служителите в Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в МВР, обявен с решение 385 на Министерския съвет от 13 септември 1995 г., показва информация на отдел „Справочна“ на БТА. Традиционно празникът съвпада със Седмицата на пожарната безопасност.
