Доброволните формирования в област Враца са имали шест участия в гасене на пожари от началото на годината, каза днес пред журналисти началникът на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) - Враца Дилян Йончев. Той обобщи, че общо девет отряда работят на територията на областта, със сто двадесет и осем души доброволци.

По думите му отрядът от Мизия е участвал в Четвъртото национално състезание на доброволните формирования и е завоювал второ място в една от отборните дисциплини. За БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Оряхово главен инспектор Пламен Цветков каза, че в доброволен спасителен отряд „Мизия“ участват около петнадесет души. Кметът на Мизия Валя Берчева е много активна и ги организира за участие в състезанието, добави Цветков. Към общината има пожарен автомобил, който се ползва за нуждите на формированието. Последната седмица се включиха в гасене на пожар на пътя от Мизия към Крушовица, допълни Цветков. По думите му в пожарната служба в Оряхово, която обслужва и Мизия, разполагат с два пожарни автомобила и двадесет и трима служители. Имаме недокомплектоване, но пък през пролетта очакваме трима нови колеги да дойдат, след като преминат обучението си, уточни Цветков.

По време на церемония днес в службата във Враца, във връзка с 14 септември – професионалния празник на пожарникарите, Дилян Йончев каза, че работата с млади хора е приоритет. Набираме доброволци, които са 16 годишни и могат да бъдат обучавани, посочи той и каза, че на територията на областта функционират 18 младежки отряда със 197 членове.