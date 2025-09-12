Подробно търсене

Доброволните формирования в област Враца са имали шест участия в гасене на пожари от началото на годината

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Доброволните формирования в област Враца са имали шест участия в гасене на пожари от началото на годината
Доброволните формирования в област Враца са имали шест участия в гасене на пожари от началото на годината
Общо 32 служители на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Враца получиха днес отличия по случай професионалния си празник - 14 септември, на официална церемония в сградата на дирекцията във Враца. Снимка: Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Враца,  
12.09.2025 20:13
 (БТА)

Доброволните формирования в област Враца са имали шест участия в гасене на пожари от началото на годината, каза днес пред журналисти началникът на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) - Враца Дилян Йончев. Той обобщи, че общо девет отряда работят на територията на областта, със сто двадесет и осем души доброволци. 

По думите му отрядът от Мизия е участвал в Четвъртото национално състезание на доброволните формирования и е завоювал второ място в една от отборните дисциплини. За БТА началникът на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Оряхово главен инспектор Пламен Цветков каза, че в доброволен спасителен отряд „Мизия“ участват около петнадесет души. Кметът на Мизия Валя Берчева е много активна и ги организира за участие в състезанието, добави Цветков. Към общината има пожарен автомобил, който се ползва за нуждите на формированието. Последната седмица се включиха в гасене на пожар на пътя от Мизия към Крушовица, допълни Цветков. По думите му в пожарната служба в Оряхово, която обслужва и Мизия, разполагат с два пожарни автомобила и двадесет и трима служители. Имаме недокомплектоване, но пък през пролетта очакваме трима нови колеги да дойдат, след като преминат обучението си, уточни Цветков. 

По време на церемония днес в службата във Враца, във връзка с 14 септември – професионалния празник на пожарникарите, Дилян Йончев каза, че работата с млади хора е приоритет. Набираме доброволци, които са 16 годишни и могат да бъдат обучавани, посочи той и каза, че на територията на областта функционират 18 младежки отряда със 197 членове. 

/ЛРМ/

Свързани новини

12.09.2025 19:01

Демонстрации на техника и на гасене на пожар бяха организирани в Козлодуй по повод Седмицата на пожарната безопасност

В Козлодуй служителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) проведоха демонстрации на противопожарна и спасителна техника, съобщи днес пред журналисти началникът на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в
12.09.2025 12:13

Общо 427 декара зърнено-житни култури са унищожени при пожари по време на жътвената кампания в област Враца

Общо 427 декара зърнено-житни култури са унищожени при пожари по време на жътвената кампания в област Враца, каза пред журналисти началникът на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) – Враца Дилян Йончев. Той добави, че унищожените посеви са с 69 на сто повече от средната стойност за последните пет години.
12.09.2025 12:01

Няма загинали граждани при пожари през лятото, пострадали са двама, съобщиха от пожарната във Враца

Няма загинали граждани при пожари през лятото, пострадали са двама, отчетоха от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РДПБЗН) във Враца. За времето от 1 юли до 11 септември са подадени 791 сигнала за произшествия, при 709 за същия период на миналата година, каза пред журналисти началникът на сектор „Превантивна и контролна дейност“ в РДПБЗН-Враца Дилян Йончев.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:26 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация