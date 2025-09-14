Белгийският порузащитник Шарл де Кателаере вдъхнови Аталанта за първа победа през сезона в италианското първенство

Белгийският полузащитник Шарл де Кателаере вдъхнови Аталанта за първа победа през новия сезон в италианската Серия А, като синьо-черните от Бергамо бяха убедителни с 4:1 над над Лече в 3-ия кръг. Де Кателаере вкара два гола, а Никола Залевски се отличи с гол и пас. Черногорският таран Никола Кръстович изработи две асистенции.

Така с 5 точки тимът на Аталанта се изкачи на 5-о място, а Лече е на предпоследното 19-о място с 1. В другата среща от същия часови пояс изненадата на сезона до момента Удинезе постигна нов успех – 1:0 при гостуването си на новака Пиза с единствен гол на Икер Браво в 14-ата минута.

С петима важни фигури, които липсваха – включително Джанлука Скамака и Сеад Колашинац заради травми, и недоволния от липсата на изходящ трансфер Адемола Лукман, Ла Деа разчиташе на Никола Кръстович в атака. Черногорският нападател не се разписа, но имаше много важна роля за успеха.

Първото попадение дойде в 37-ата минута и беше дело на Джорджо Скалвини, като за него това беше първи гол с екипа на Аталанта, оползотворявайки пас на Залевски.

Кръстович, който играеше срещу бившите си съотборници, показа колко добре ги познава и изработи второто попадение, подавайки на белгиеца на задна греда в 51-ата минута. Аталанта вкара третия си гол с добре изработена атака, когато Де Кетелаере се промуши отляво и финтира защитник. След това пасът стигна до Залевски, който с удар от границата на наказателното поле прати топката ниско в долния ъгъл. Де Кателаере заби четвъртия гол в 73-ата минута, а Кевин Н’Дри се разписа за южняците от Лече 8 минути преди края на редовните 90.

Мачове от италианската Серия А, трети кръг от първенството: Рома - Торино - 0:1 Аталанта - Лече - 4:1 Пиза - Удинезе - 0:1 по-късно днес: Сасуоло - Лацио Милан - Болоня в понеделник: Верона - Кремонезе Комо - Дженоа от събота: Каляри - Парма - 2:0 Ювентус - Интер - 4:3 Фиорентина – Наполи – 1:3 Ювентус и Наполи са начело в класирането с по 9 точки,

следва Удинезе със 7, Кремонезе и Рома са с по 6, а Аталанта има 5.