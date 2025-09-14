В четири училища в Смолянска област продължават ремонтите и след 15 септември

Около 95% от летните ремонти в училищата в област Смолян са приключили, а само в четири учебни сгради те ще продължат и след 15 септември, заяви пред БТА Никола Запрянов, началник на Регионалното управление на образованието (РУО).

По думите му, продължаващите ремонтни дейности няма да пречат на учебния процес.

В Националното училище по фолклорни изкуства в Широка лъка и след първия учебен ден ще се работи по ремонт на отоплителната инсталация и изграждане на СТЕМ кабинети. В СУ „Отец Паисий“ в Смолян все още не е завършило обновяването на физкултурния салон. В СУ „Христо Ботев“ в Девин се прави основен ремонт на сградата, а в СУ „Отец Паисий“ в Мадан продължава изграждането на нов физкултурен салон.

Очакваните на 15 септември ученици в област Смолян са около 8250, или с близо 200 по-малко от миналогодишния брой, според предварителни данни на РУО. В някои от общините като Борино, Неделино и Баните ще функционират паралелки с прием след 7-и клас с намален брой ученици, поради демографските проблеми в региона. Над 90% от обявените свободни места за учители в областта вече са заети, допълни Никола Запрянов. Според него най-трудно се намират учители по химия, физика и природни науки като цяло. В едно училище в Смолян остава вакантно мястото за учител по математика и физика.