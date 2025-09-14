Яница Динева се класира седма на финала на лента на турнира Гран При по художествена гимнастика в Бърно

Яница Динева завърши на седмо място на финала на лента на турнира Гран При по художествена гимнастика в Бърно (Чехия).

Българката, която е дебютантка на такъв форум, получи за изпълнението си оценка 25.000 точки (трудност 10.200; артистичност 7.600; изпълнение 7.200)

Грацията, водена от олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, вчера се нареди 12-а в многобоя.

Титлата на лента спечели Тара Драгаш (Италия) с 29.400 точки, на обръч и на топка първа е Тайсия Онофричук (Украйна) съответно с 29.700 и с 28.950, а на бухалки златото взе Полина Карина (Украйна) с 28.300 точки.

Съдия за България на това състезание беше Цвета Кузмова.