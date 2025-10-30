Отчет за изпълнението на общинския бюджет и средствата от Европейския съюз за първото полугодие ще гласуват съветниците в Търговище. Докладната е една от общо 18, включени в проекта на дневен ред на месечното заседание на Общинския съвет в Търговище, материалите за което са публикувани на интернет страницата на Общината.

Съветниците ще гласуват и актуализация на списъка за капиталови разходи за годината. В докладната е посочено, че се трансферират средства за изграждане на водоснабдителна система за допълнително питейно-битово водоснабдяване в село Алваново, за закупуване на преносими компютри за здравните кабинети към общинските детски заведения, за закупуване на водогреен котел за общинското предприятие „Флора“. За внедряване на нова автоматизирана информационна система за електронен документооборот в Община Търговище също са необходими допълнителни средства. За осигуряването им, вносителят на докладната – заместник-кметът Пламен Абаджиев, предлага извършване на завишение на разчета за финансиране на капиталовите разходи на общината за 2025 година със средства от собствени бюджетни средства в размер на 49 500 лв.

Гласуван ще бъде и актуализиран план към края на месец септември, както и промени по бюджета на Общината. Очаква се одобрена да бъде и актуализирана бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2026-2028 година.

Голям процент от включените в дневния ред на сесията докладни се отнасят до управление на имоти с общинско участие в собствеността. Става въпрос за различни имоти в землището на град Търговище и в населени места на общината. Няколко докладни са насочени към търсене на съгласието на съветниците за издаване на разрешения за изработване на подробни устройствени планове планове за застрояване за имоти.