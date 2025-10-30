Подробно търсене

Общинските съветници в Самоков ще решат дали да бъде построена нова сграда на детската градина в село Говедарци

Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин
Заседание на Общински съвет - Самоков. Снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (архив)
Самоков,  
30.10.2025 07:46
 (БТА)

На днешното си редовно заседание общинските съветници в Самоков ще решат дали да бъде построена нова сграда на детската градина в село Говедарци. Това се посочва в докладните записки, качени на сайта на администрацията. Ще се реши дали сградата да бъде по-близо до улицата, отколкото обикновено е позволено. 

Съветниците ще добавят позиции в Списъка за капиталови разходи за тази година. Ще бъде направен проект на втора линия за сепариране на отпадъци на стойност 60 000 лева.

Общинските съветници ще решат дали да наградят с почетен знак „Сребърен“ хореографа Борислав Искрев за приноса му в развитието на културата и за неговата дългогодишна работа за съхраняването на българското нематериално културно наследство. В началото на този месец неговият фолклорен танцов ансамбъл „Самоков“ отпразнува десетата си годишнина с празничен спектакъл „Корени и криле“.

Съветниците се очаква да определят размера на такси за административни и технически услуги, извършвани от Общинско предприятие „Общинско лесничейство – Самоков“. Ще бъдат определени минимални цени за закупуване на стояща дървесина на корен, дърва за огрев и горски територии, които са собственост на Община Самоков. 

Съветниците ще решат дали да бъдат продавани и добивани 300 коледни елхи. 

