Яница Динева завърши на 12-о място в многобоя на турнира Гран При по художествена гимнастика в Бърно и се класира за финала на лента

Яница Динева завърши на 12-о място в многобоя при жените на турнира Гран При по художествена гимнастика в Бърно (Чехия) и се класира за финала на лента утре.

Родената в Стара Загора Динева стартира с доста неточности в композициите си с обръч и с топка, на бухалки и на лента демонстрира стабилна игра и събра 92.750 точки (22.800 на обръч, 18.500 на топка, 25.800 на бухалки и 25.650 на лента), което я постави на 12-а позиция в подреждането за многобоя.

Грацията, водена от олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, се класира за финала на лента с осми по сила резултат от 25.650 точки (трудност 10.600, артистичност 7.550, изпълнение 7.500). И за двете това е дебют на състезания от такъв ранг в ролята им съответно на национална състезателка и на треньор.

Шампион в многобоя е представителката на Украйна Таисия Онофричук с актив от 115.700. Среброто завоюва Тара Драгаш (Италия) със 114.100, а трета е Полина Карика (Украйна) със 110.700.

Съдия за България на това състезание е Цвета Кузмова, която днес бе в панела за изпълнение.

Финалите утре стартират в 15.00 българско време.