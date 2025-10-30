Ново списание за културното и етническо разнообразие на Бургаска област ще представят от Център "Алеф"

Ново списание със заглавие "Опознай ме", посветено на културното и етническо разнообразие в Бургаска област, ще бъде представено на днес, 30 октомври, в Културен център "Морско казино", съобщават неговите създатели от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“.

В 12 броя списанието проследява живота, традициите и културата на различните общности в региона – гърци, арменци, турци, евреи, роми, както и на по-новите жители – руснаци, украинци и други. Изданието представя техните исторически корени, съвременен облик и примери за успешна интеграция.

„Опознай ме“ е резултат от проучване, извършено от екипа на Център „Алеф“ в рамките на проекта „Толерантност срещу омразата – прилагане ценностите на Европейския съюз в мултикултурното общество на Бургаска област“, финансиран от Европейския съюз и Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

В над 380 страници списанието включва материали за историята, културата, кулинарията, музиката и традициите на различните етноси. Според авторите целта е се да повиши обществената чувствителност към темите за толерантността и взаимното разбиране, показвайки, че опознаването на „другия“ е първа крачка към хармонично съжителство.

На представянето ще присъстват представители на различните етнически общности, включени в изданието. Гост на събитието ще бъде журналистката и писателка Мария Касимова-Моасе, която ще представи списанието пред публиката.

По думите на организаторите изданието е замислено като практическо и образователно помагало, което може да бъде използвано от изследователи, преподаватели и граждански организации, занимаващи се с теми за междукултурния диалог.