Подробно търсене

Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Лесичово и на кметовете на кметства ще гласува Общинският съвет

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Лесичово и на кметовете на кметства ще гласува Общинският съвет
Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Лесичово и на кметовете на кметства ще гласува Общинският съвет
Снимка: кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова, архив
Лесичово,  
30.10.2025 07:55
 (БТА)

Предложения за определяне на допълнително възнаграждение на кмета на Община Лесичово инж. Серьожа Николов Лазаров и на кметовете на кметства ще се разгледа на редовно заседание Общинският съвет, съобщават от администрацията на официалната си страница.

В публикувания дневен ред е посочено, че възнагражденията са за постигнати резултати за периода от 01.01.2025 г. до 30.09.2025 г. 

Сред останалите точки за обсъждане са отпускане на еднократна финансова помощ за хора от общината с влошено здравословно състояние, създаване на временна комисия за изработване на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и проект на Етичен кодекс на общинските съветници.

В дневния ред са включени общо 18 предложения за гласуване.

Заседанието е насрочено за 14:00 часа 

/ТНП/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 08:11 на 30.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация