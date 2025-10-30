Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Лесичово и на кметовете на кметства ще гласува Общинският съвет

Предложения за определяне на допълнително възнаграждение на кмета на Община Лесичово инж. Серьожа Николов Лазаров и на кметовете на кметства ще се разгледа на редовно заседание Общинският съвет, съобщават от администрацията на официалната си страница.

В публикувания дневен ред е посочено, че възнагражденията са за постигнати резултати за периода от 01.01.2025 г. до 30.09.2025 г.

Сред останалите точки за обсъждане са отпускане на еднократна финансова помощ за хора от общината с влошено здравословно състояние, създаване на временна комисия за изработване на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и проект на Етичен кодекс на общинските съветници.

В дневния ред са включени общо 18 предложения за гласуване.

Заседанието е насрочено за 14:00 часа