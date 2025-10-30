Общинският съвет в Стралджа ще обсъжда актуализация на бюджета и промени в наредби на днешното си 26-о редовно заседание. Съветниците ще разглеждат и процедура за възлагане на обществен превоз на пътници, според предварителния дневен ред от 14 точки, публикуван на сайта на местната администрация.

Съветниците ще разгледат и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г., обхващаща постъпленията от местни приходи и планираните разходи за местни дейности. В дневния ред е включено и предложение за определяне на възнагражденията на кмета на общината и на кметовете и кметските наместници на селата.

На сесията предстои да се обсъдят изменения и допълнения на две общински наредби – за обществения ред и сигурността на гражданите и за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга.

Сред акцентите в дневния ред е и разглеждането на процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по реда на Закона за обществените поръчки. С нея се предвижда осигуряване на редовен транспорт между населените места в община Стралджа и областния град Ямбол, както и подобряване на условията за пътуващите жители.

Съветът ще обсъди и предложения, свързани с устройство на територията и инвестиционни инициативи, сред които одобряване на план за електрозахранване на фотоволтаичен парк и разрешително за ползване на воден обект – язовир в землището на село Войника.

Друга точка предвижда Община Стралджа да подпомага с еднократни стипендии студенти в определени специалности – архитектура, строителство, транспортно строителство, медицинска сестра, счетоводство, финанси и икономика.