Община Гоце Делчев планира създаване на нови работни места за хора в неравностойно положение чрез проект за социална икономика

Община Гоце Делчев да кандидатства по национална програма за насърчаване на социалната икономика, която да осигури нови устойчиви работни места за хора в неравностойно положение, включително с увреждания. Това е една от точките, които ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание на Общинския съвет в Гоце Делчев.

Чрез проекта ще се подпомогне дейността на общинското социално предприятие „Озеленяване и поддържане на територии за обществено ползване“, което вече е вписано в регистъра на социалните предприятия, пише в докладната записка. Сред целите на програмата са осигуряване на заетост, обучения и професионална квалификация за хора, които трудно намират работа, както и подобряване на бизнес процесите в социалните предприятия. Финансирането е изцяло безвъзмездно, като проектите могат да бъдат на стойност между 50 хиляди и 586 хиляди лева. Крайният срок за кандидатстване е 14 ноември 2025 година, а одобрените проекти трябва да бъдат реализирани до края на 2028 година.

Друга точка от дневния ред предвижда общината да кандидатства с проект за „Реконструкция на Градски стадион – Гоце Делчев“ по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта. Проектът включва ремонт на основния терен, изграждане на нова поливна и дренажна система и обновяване на трибуните. Общата стойност е 990 488,65 лева, като 20 процента от сумата ще бъдат осигурени от общинския бюджет.

Заседанието ще започне в 14:00 часа в залата на Общински съвет – Гоце Делчев, като в предварителния дневен ред са включени 29 точки.