Общинският съвет в Антоново предстои да разгледа отчет за дейността си през първото полугодие на 2025 г.

Отчет за дейността на Общинския съвет в Антоново за периода януари - юни 2025 г. предстои да разгледа и приемат общинските съветници на заседанието дни. В дневния ред са включени общо девет докладни записки, информират от сайта на общинската администрация.

През първото полугодие на 2025 г. Общинският съвет има проведени шест редовни и четири извънредни заседания, взети са общо 75 решения. Постоянните комисии заседаваха делово и в зависимост от предложените за разглеждане материали вземаха своите решения, пише в докладната вносителят – председателят на ОбС – Антоново Юсуф Исмаилов.

Отчет за изпълнението на бюджета на Общината към 30.06.2025 г. и предложение за корекция на бюджета на Община Антоново за 2025 г. ще представи кметът Хайредин Мехмедов. В докладната е записано, че към края на юни изпълнението на собствените приходи възлиза на 687 102 лв. или 59,15 процента, спрямо годишния план на Общината за 2025 г. при 755 894 лв. за същия период на 2024 г. Това показва по-нисък ръст на приходите спрямо предходната година. Причината за това, според администрацията, е, че все още не е започнала реализацията на горскостопанския план.

Съветниците ще разгледат и корекция на бюджета на Община Антоново за 2025 г. Тя се налага, заради актуализация на списъка на пътуващите служители. Предвидено е още приемане на проектобюджета на Община Антоново за 2026 г. и на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2027 – 2028 г.

В дневния ред е включено и трансформиране на предоставен заем за финансиране на проект „BG05SFPR002-2.001-0062 Грижа в дома в Община Антоново“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“, като трансфер между бюджетна и сметка СЕС на община Антоново. Това се налага, заради непризнати преки и непреки разходи по проект, уточнява в докладната кметът.

Съветниците трябва да упълномощят кметът Хайредин Мехмедов в качеството му на представител на Общината, а при невъзможност той да участва - Неджатин Мустафов - заместник-кмет на Община Антоново, да участва в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 31.10.2025 г., с резервна дата 7 ноември т.г.

Други точки от дневния ред включват още промяна характера на собственост от публична в частна общинска собственост на поземлен имот в село Китино, бивше училище, както и даване на съгласие за разделяне на поземлен имот общинска собственост в землището на село Любичево. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.