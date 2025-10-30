Проектобюджет за 2026 г. и бюджетна прогноза на Община Сливо поле за периода 2027-2028 г. ще гласуват местните общински съветници

Проектобюджет за 2026 г. и бюджетна прогноза на Община Сливо поле за периода 2027-2028 г. ще гласува местният Общински съвет на днешното си заседание. Това съобщи за БТА неговият председател Илиян Иванов.

Според докладната записка от кмета Валентин Атанасов, публикувана на страницата в интернет на местната администрация, документите са съобразени с всички настъпили промени в нормативната уредба, инвестиционни проекти, които има възможност да започнат през идната или следващите след това две години.

Местната администрация е отчела, че при приходи, помощи и дарения за 2024 г. в размер на 2 195 596 евро, за 2025 г. те са 1 859 548 евро, за 2026 г. са заложени 1 683 000 евро, за 2027 г. – 1 708 300 евро, а за 2028 г. – 1 741 400 евро. Отчетените разходи за 2024 г. са 3 662 332 евро, за 2025 г. – 4 225 914 евро, а за следващите години са заложени съответно – 2 727 257 евро, 2 768 557 евро и 2 823 157 евро. От трансфери от централния бюджет, както и между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз и др. за 2024 г. има 1 618 531 евро, за 2025 г. – 1 098 613 евро, а за следващите три години са заложени по 1 125 767 евро.

Съветниците в Сливо поле предстои днес да гласуват и допълване на списъка на пътуващите учители с един преподавател от Сливо поле, който ще трябва да пътува от и до училището в Голямо Враново.

По предложение на кмета Валентин Атанасов съветниците ще разгледат и възможност за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле. През последните години общината е направила значителни инвестиции за модернизиране и разширяване на системата сметосъбиране и сметоизвозване – закупени са два специализирани автомобила и един резервен, осигурени са около 1500 кофи с вместимост 120 литра и 150 контейнера с вместимост 1100 литра, а през 2025 г. са поставени 66 кофи и 56 контейнера за биоразградими отпадъци. Създадени са и 29 точки за разделно събиране на отпадъци от стъкло, хартия и пластмаса във всички населени места. Тази създадена инфраструктура и организация позволяват по-точно определяне на таксата за битови отпадъци въз основа на реално предоставяните услуги, броя и вида на съдовете, честотата на обслужване и количеството отпадък за имот, се посочва още в докладната, публикувана на страницата в интернет на Община Сливо поле.

На днешното си заседание съветниците ще разгледат и възможностите за увеличаване на безлихвения кредит при изпълнение на проектните дейности по проект „Топъл обяд в Община Сливо поле“, както и за предоставяне на временен безлихвен заем в размер на 10 000 лева на местната инициативна група Тутракан – Сливо поле.

Кметът на Сливо поле Валентин Атанасов предлага на общинските съветници днес да гласуват и продажба на дървесина стояща на корен от общински горски територии за 25 лева на тон без ДДС. Общата прогнозна начална тръжна продажна цена е 10 237, 50 лева с ДДС.

Общинският съвет ще разглежда днес и предложение на местната администрация за отдаване под наем на свободни пасища, мери или ливади – публична общинска собственост, находящи се в землищата на община Сливо поле, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, в полза на животновъди, отглеждащи регистрирани пасищни селскостопански животни, както и за разделяне на пасище – публична общинска собственост, находящ се в землището на село Юделник.

Съветниците ще разгледат и възможността за продажба на вещи - частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване. Според предложението на кмета Валентин Атанасов става въпрос за три конски каруци с гумени колела, които са използвани за транспортиране на немаркирана дървесина, която не е придружена с превозен билет и с документи, доказващи произхода й. Едната от тях да бъде обявена за продажба за 57 лева без ДДС, а другите две – за по 53 лева без ДДС, предлага администрацията на Атанасов.

Общинският съвет в Сливо поле ще разгледа днес и предложенията на местната администрация за отдаване под наем за срок от пет години на терен – публична общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, както и за определяне на продажна цена за имот - частна общинска собственост в село Стамболово.