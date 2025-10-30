Общинските съветници в Сърница ще разгледат допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за настоящата година, съобщават от местната администрация на официалната си интернет страница.

В дневния ред на заседанието се предвижда да бъде представена и информация за приходите и разходите по бюджета на Община Сърница от началото на годината до края на месец септември. Ще се обсъди още актуализация на Програма за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Сърница (ПИРО) за периода 2021 – 2027 година.

Редовното заседание на Общинския съвет е насрочено за 14:00 часа.