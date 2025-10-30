Подробно търсене

Общинските съветници в Сърница ще разгледат допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинската собственост

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Снимка: БТА, архив
Сърница,  
30.10.2025 07:50
 (БТА)

Общинските съветници в Сърница ще разгледат допълнение на програмата за управление и разпореждане с общинската собственост за настоящата година, съобщават от местната администрация на официалната си интернет страница. 

В дневния ред на заседанието се предвижда да бъде представена и информация за приходите и разходите по бюджета на Община Сърница от началото на годината до края на месец септември. Ще се обсъди още актуализация на Програма за реализация на Плана за интегрирано развитие на община Сърница (ПИРО) за периода 2021 – 2027 година.

Редовното заседание на Общинския съвет е насрочено за 14:00 часа.

 

/ТНП/

