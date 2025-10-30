Общинският съвет на Нова Загора ще обсъди създаването на Етичен кодекс и бюджетни въпроси на редовно заседание днес (30 октомври), съобщиха от общинския пресцентър.

В дневния ред на сесията са залегнали 22 предложения, внесени от председателя Константин Тачев, от кмета Галя Захариева и заместник-кмета Ивайло Енев. Включени са теми, свързани с управлението на общинския бюджет и капиталови разходи, одобряване на бюджетна прогноза за 2026–2028 г. за общината и за МБАЛ „Св. Петка Българска“, както и разходи за командировки на кмета.

Заседанието ще разгледа предложения за промени в правилника за работа на Общинския съвет и създаване на временна комисия за изготвяне на Етичен кодекс на общинските съветници. Сред точките са и въпроси, свързани с водоснабдяването – провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация, както и прекратяване и преиздаване на разрешително за водовземане от язовир „Цигански рът“.

Обсъждане ще има и по предложения за развитие на техническата инфраструктура, включително одобряване на проект за ПУП–Парцеларен план в село Любенова махала. Съветниците ще разгледат предложения за откриване на концесия на обект „Рибарник“ в село Коньово, промени в Общинската транспортна схема, както и редица въпроси, свързани с отдаване под наем и продажба на общински имоти в различни населени места – паркинги, празни места за павилиони, помещения в читалища, язовири и други терени в села като Каменово, Пет могили, Езеро, Кортен, Крива круша и Еленово.