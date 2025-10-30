Проект "Талантите на Лясковец" ще подкрепи Общинският съвет в Лясковец на днешното си заседание

Проект „Талантите на Лясковец“ ще подкрепи Общинският съвет в Лясковец на своето заседание днес. Една от точките в дневния ред, публикуван на сайта на институцията, е одобряване на участието на Община Лясковец по процедурата „Подкрепа за ученици е таланти“ по Програма „Образование“ 2021-2027.

Друга тема от дневния ред е даване на съгласие за предоставяне на безлихвен заем от страна на Община Лясковец за изпълнение на проект по Национална кампания на Министерството на околната среда и водите и ПУДООС „Чиста околна среда – 2025 г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“ на кметството в село Добри дял.

Съветниците ще изслушат годишния финансов отчет на „Медицински център I – Лясковец“ ЕООД за 2024 г. Разпореждане с общинско имущество и допълване на годишната програма за управление на общинско имущество частна собственост са в дневния ред на заседанието.