Актуализация на бюджета за 2025 г. ще гласуват общинските съветници в Долни Дъбник

Актуализация на бюджета за 2025 г. ще гласуват на редовно заседание общинските съветници в Долни Дъбник. Това се посочва на официалната интернет страница на институцията.

Предложението за актуализацията е на кмета Иван Ветов. Той е внесъл за разглеждане и одобрение и тригодишна бюджетна прогноза на Община Долни Дъбник за местни дейности за периода 2026 - 2028 г.

На сесията ще бъде актуализирана и програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2025 г.

Съветниците ще решат дали да се кандидатства с проектно предложение „Благоустрояване на парк „Албена“, гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник“ за подпомагане по Интервенция „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони” – трети етап, от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г.

Предвижда се гласуване за лек автомобил, частна общинска собственост ,да бъде предоставен за безвъзмездно управление на Областна дирекция на МВР – Плевен за нуждите на Районно управление – Долни Дъбник.

На сесията ще се даде разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) с цел промяна предназначението на имотите от „За озеленяване“ в „Обществен селищен парк, градина“. Ще бъдат определени и маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг.

Заседанието ще продължи с вземане на решение за предоставяне на помещение от имот – публична общинска собственост за безвъзмездно управление, за срок от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г. на Регионална дирекция „Борба с градушките“ – Долни Дъбник, без провеждане на публичен търг или конкурс. Ще се реши и дали да бъдат отдадени под наем помещения в селата Горни Дъбник и Садовец и за продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване и определяне на начална пазарна цена на два имота в село Крушовица.

Общинските съветници ще дадат и разрешение за право на прокарване и сервитут през четири поземлени имота общинска собственост в землището на гр. Долни Дъбник.

Последна точка от дневния ред е „Разни“.

Заседанието ще бъде от 09:00 часа в заседателната зала на Община Долни Дъбник.