Подробно търсене

Второто издание на "Ивент ПРО Форум" на София Тех Парк ще се проведе на 18 септември

Делян Петришки
Второто издание на "Ивент ПРО Форум" на София Тех Парк ще се проведе на 18 септември
Второто издание на "Ивент ПРО Форум" на София Тех Парк ще се проведе на 18 септември
Изображение: София Тех Парк
София,  
12.09.2025 18:38
 (БТА)

София Тех Парк организира за втора поредна година конференция "Ивент ПРО Форум" (Event PRO Forum), посветена на събитийната индустрия. Събитието ще се състои на 18 септември и е предвидено да започне в 11 часа в иновационен форум "Джон Атанасов" на научно-технологичния парк. 

Основна тема на конференцията е Turning Concepts into Experiences (Превръщане на концепциите в опит, бел. авт.). Форумът е част от програмата за отбелязване на 10 години от откриването на първия в България научно-технологичен парк - София Тех Парк, съобщиха от организаторите.

Очакват се над 300 участници – организатори на събития, маркетинг и бранд мениджъри, комуникационни специалисти, креативни екипи, представители на локации, AV експерти и доставчици на услуги. Форумът ще създаде платформа за обмен на опит и знания, съвместно развитие и изграждане на нови партньорства.

/ИЦ/

Свързани новини

17.09.2024 11:43

Събитийната индустрия подпомага икономическото развитие и е добра реклама за страната, смята зам.-министърът на туризма Павлин Петров

Събитийната индустрия подпомага икономическото развитие и е добра реклама за страната. Около това мнение се обединиха зам.-министърът на туризма Павлин Петров и изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
17.09.2024 06:00

София Тех Парк представя днес своя нов формат за екологични практики в събитийния бизнес

София Тех Парк ще представи днес в зала "Джон Атанасов" новия си формат за иновации и устойчиви практики в събитийния бизнес "Ивент ПРО Форум" (Event PRO Forum) с първото издание на тема "Бъдещето на устойчивите събития". Събитието ще е посветено на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:53 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация