Второто издание на "Ивент ПРО Форум" на София Тех Парк ще се проведе на 18 септември

site.btaВторото издание на "Ивент ПРО Форум" на София Тех Парк ще се проведе на 18 септември
София Тех Парк организира за втора поредна година конференция "Ивент ПРО Форум" (Event PRO Forum), посветена на събитийната индустрия. Събитието ще се състои на 18 септември и е предвидено да започне в 11 часа в иновационен форум "Джон Атанасов" на научно-технологичния парк.
Основна тема на конференцията е Turning Concepts into Experiences (Превръщане на концепциите в опит, бел. авт.). Форумът е част от програмата за отбелязване на 10 години от откриването на първия в България научно-технологичен парк - София Тех Парк, съобщиха от организаторите.
Очакват се над 300 участници – организатори на събития, маркетинг и бранд мениджъри, комуникационни специалисти, креативни екипи, представители на локации, AV експерти и доставчици на услуги. Форумът ще създаде платформа за обмен на опит и знания, съвместно развитие и изграждане на нови партньорства.
