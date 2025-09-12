Подробно търсене

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.09.2025

Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
12.09.2025 18:30
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.10837

0.902226

Бразилски реал

BRL

10

3.09173

3.23444

Канадски долар

CAD

1

1.20529

0.829676

Швейцарски франк

CHF

1

2.09247

0.477904

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.34341

4.26729

Чешка крона

CZK

100

8.04273

12.4336

Датска крона

DKK

10

2.62021

3.81649

Британска лира

GBP

1

2.26029

0.442421

Хонконгски долар

HKD

10

2.1446

4.66287

Унгарски форинт

HUF

1000

5.00046

199.982

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.01535

9848.82

Израелски шекел

ILS

10

5.00968

1.99614

Индийска рупия

INR

100

1.89081

52.8874

Исландска крона

ISK

100

1.362

73.4214

Японска йена

JPY

100

1.12839

88.6218

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.19917

833.91

Мексиканско песо

MXN

100

9.02789

11.0768

Малайзийски рингит

MYR

10

3.96929

2.51934

Норвежка крона

NOK

10

1.68832

5.92305

Новозеландски долар

NZD

10

9.92706

1.00735

Филипинско песо

PHP

100

2.92163

34.2275

Полска злота

PLN

10

4.59385

2.17682

Румънска лея

RON

10

3.85803

2.592

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.78639

5.59788

Сингапурски долар

SGD

1

1.30025

0.769083

Тайландски бат

THB

100

5.25775

19.0195

Турска лира

TRY

100

4.03449

24.7863

Щатски долар

USD

1

1.66908

0.599132

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.6003

10.4163

Злато (в трой унции)

XAU

1

6094.07

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

