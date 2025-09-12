Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.09.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 12.09.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.10837
|
0.902226
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.09173
|
3.23444
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.20529
|
0.829676
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.09247
|
0.477904
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.34341
|
4.26729
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.04273
|
12.4336
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62021
|
3.81649
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.26029
|
0.442421
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.1446
|
4.66287
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.00046
|
199.982
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.01535
|
9848.82
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.00968
|
1.99614
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
1.89081
|
52.8874
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.362
|
73.4214
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.12839
|
88.6218
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.19917
|
833.91
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.02789
|
11.0768
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.96929
|
2.51934
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.68832
|
5.92305
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
10
|
9.92706
|
1.00735
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
2.92163
|
34.2275
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.59385
|
2.17682
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.85803
|
2.592
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.78639
|
5.59788
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.30025
|
0.769083
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.25775
|
19.0195
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.03449
|
24.7863
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.66908
|
0.599132
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.6003
|
10.4163
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
6094.07
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
