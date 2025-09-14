Писателят Чавдар Атанасов ще гостува днес на „Алея на книгата", съобщават организаторите.

Читателите ще могат да се срещнат с автора на първата детска образователна книга за финансова грамотност за деца, написана от български автор „Книга за парите за деца и тийнейджъри“ от 12:00 ч. в шатра №16.

Програмата на „Алея на книгата" предвижда още представяне на книгата „Крилете на патето Лебед" от Невена Божкилова, среща с автограф с автора на книгата „Болката идва по-късно" - Антония Апостолова. Автографи ще дава и авторът на сборника с разкази „Клаустрофобия" Георги Томов.

В „Литературния кът" на „Алея на книгата" ще се проведе четене на двете части на книгата „Трите ми прасенца", чийто автор е Диана Стоева.

Изложението „Алея на книгата“ се провежда от 8 до 14 септември по продължението на бул. „Витоша“ и в парка пред Националния дворец на културата (НДК) в София.

Програмата включва срещи с автори, представяния на книги, четене на детски приказки и прожекции на филми.

/ЕМС/