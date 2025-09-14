Петролната компания в Башкортостан ще запази производителността си въпреки атаката с дронове, каза ръководителят на руската република

Компания "Башнефт" ще запази равнището на производството си независимо от вчерашната атака с дронове, заяви ръководителят на руската република Башкортостан Радий Хабиров, цитиран от Ройтерс.

Нападението предизвика пожар в нефтопреработвателна инсталация на "Башнефт" - дъщерна фирма на най-големия руски производител на петрол "Роснефт".

"Башнефт“ управлява четири големи нефтохимически и нефтопреработвателни завода в района. Хабиров не уточни кое съоръжение е било атакувано. Той каза, че то е било мишена на най-малко два дрона.

И двата свалени дрона са паднали на територията на предприятието. При падането на единия е възникнал малък пожар, който бързо е бил потушен, а заради другия е било прекъснато подаването на техническа вода, уточни Хабиров в "Телеграм". Той добави, че няма да има намаляване на производството или прекъсване на работата и засегнатият завод ще продължи да функционира нормално.

В изявлението на Хабиров не се споменава Украйна.

По-рано вчера украинското Главно управление на разузнаването (ГУР), цитирано от Укринформ, съобщи, че извършило операция срещу нефтопреработвателния завод "Башнефт-Новойл" в град Уфа, столица на руската република Башкортостан. Представители на ГУР казаха, че заводът е бил атакуван на 12 септември с дронове камикадзе, които са предизвикали взрив, последван от голям пожар.

Непотвърдено видео, разпространяващо се в местни канали в "Телеграм", показва обект, насочващ се към съоръжението, след което се вижда голямо огнено кълбо.

Град Уфа, където се намира заводът, се намира на приблизително 1400 километра от украинската граница, отбелязва Ройтерс.

По-късно вчера бе съобщено за още една атака с дронове - в руския Пермски край, близо до Урал, на над 1500 км от границата.

Според губернатора Дмитрий Махонин, цитиран от ДПА, е било поразено промишлено предприятие в град Губаха. Въпреки това, компанията продължава да работи нормално, написа той. Според медийни съобщения, в Губаха се намират предимно химически компании.