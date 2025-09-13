Последният участък от автомагистрала "Европа" ще бъде пуснат в експлоатация утре

Последният участък от автомагистрала "Европа" ще бъде открит утре, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В пускането му в експлоатация се предвижда да участват премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на регионалната комисия в парламента Николай Нанков.

Така по цялото трасе от Граничния контролно-пропускателен пункт "Калотина" до София ще се пътува по магистрален път.

Символичното пускане на отсечката за движение е предвидено за 09:00 часа.

БТА припомня, че общата дължина на трасето, което е важна част от Трансевропейската транспортна мрежа, е 63 км и започва от границата с Република Сърбия (при ГКПП "Калотина"). То се включва в Северната скоростна тангента, която е също част от автомагистралата. Чрез тангентата автомобилният и товарен поток се разпределя към АМ "Хемус" и АМ "Тракия".