Странджа е ключова част от общата визия за туристическо развитие на Южното Черноморие, съобщиха от ресорното министерство

Женя Илчева
Странджа е ключова част от общата визия за туристическо развитие на Южното Черноморие, съобщиха от ресорното министерство
Странджа е ключова част от общата визия за туристическо развитие на Южното Черноморие, съобщиха от ресорното министерство
Снимка: Министерство на туризма
София,  
13.09.2025 12:31
 (БТА)
Малко Търново и природните богатства на Странджа ще бъдат ключов елемент в създаването на общ туристически продукт за Южното Черноморие. Общите инициативи за популяризирането на региона бяха обсъдени на среща между министъра на туризма Мирослав Боршош, областния управител на Бургас Владимир Крумов, народния представител Галя Василева и кмета на града Илиян Янчев, съобщиха от пресцентъра на Министерството на туризма.

В съобщението се казва, че разговорът е продължение на решенията от август за обединена реклама на региона и започналата кампания "ДългоЛятие", насочена към удължаване на летния сезон.

Боршош изтъква, че връзката между морето и Странджа предлага на туристите по-богато изживяване, а Малко Търново със своята природа, култура и история ще бъде ключова част от тази визия.

По данни на общината за първите седем месеца на 2025 г. са отчетени около 7500 туристически регистрации, като над 95 процента от посетителите са българи.

Кметът Илиян Янчев посочи, че Малко Търново е "вратата към духа на Странджа", а областният управител Владимир Крумов определи инициативата като пример за единомислие и активна работа с общините.

От Министерството съобщават, че ще включат обектите и събитията в региона в национални и международни рекламни кампании, за да се популяризира Южното Черноморие като целогодишна туристическа дестинация.

БТА припомня, че по-рано тази седмица ресорната парламентарна комисия одобри на първо четене законопроекта за създаване на Туристически гаранционен фонд, чиято цел е защита на потребителите и привеждане на националното законодателство в съответствие с Директива (ЕС) 2015/2302.

/ВЙ/

Към 13:20 на 13.09.2025 Новините от днес

