"Кларна" набра 1,37 млрд. долара при първичното си публично предлагане в Ню Йорк

Шведската компания за онлайн кредитиране "Кларна" (Klarna) определи цена от 40 долара за акция при първичното си публично предлагане (IPO) вчера, над предварително очаквания диапазон. Сделката оценява дружеството на около 15 милиарда долара, съобщи Си Ен Би Си.

Компанията, известна с популярния си модел "купи сега, плати по-късно", посочи, че е набрала 1,37 милиарда долара за себе си и за съществуващи акционери, които планират частично излизане от дългогодишните си позиции. Акциите ще бъдат търгувани на Нюйоркската фондова борса от днес под символа "KLAR".

В последните седмици се наблюдава засилен интерес на инвеститорите към първични предлагания на технологични компании след успешния дебют на фирми като криптокомпанията "Съркъл" (Circle) и доставчика на софтуер "Фигма" (Figma).

"Кларна", която е конкурент на американската "Афърм" (Affirm), първоначално планираше да стане публична по-рано през тази година, но отложи намеренията си след априлското решение на президента на САЩ Доналд Тръмп за въвеждане на реципрочни мита срещу десетки държави.

След листването шведската фирма ще бъде втората по големина компания на публичните пазари в САЩ в сегмента "купи сега, плати по-късно", след "Афърм". Акциите на "Афърм" са поскъпнали с над 40 на сто от началото на годината, което е увеличило пазарната ѝ оценка до около 28 милиарда долара. Инвеститорите залагат, че компаниите в този сектор могат да отнемат пазарен дял от традиционните банки и оператори на кредитни карти.

Компанията е добре позната с краткосрочните си, безлихвени продукти, но в последните месеци се стреми да се позиционира и като дигитална банка. Публичното предлагане ще тества интереса на Уолстрийт към тази посока на развитие.

"Кларна" отчете нетна загуба от 53 милиона долара през второто тримесечие спрямо загуба от 18 милиона долара година по-рано. Приходите са се повишили с 20 на сто до 823 милиона долара.

Приходите на компанията се генерират основно от таксите, които плащат търговците за използване на нейните платежни инструменти, както и от лихви по дългосрочни кредити и наказателни такси при закъснения. От общо набраната сума 1,17 милиарда долара ще отидат при акционерите, а 200 милиона долара ще постъпят в самата компания.

Първичното предлагане беше подкрепено от инвестиционните банки "Джей Пи Моргън Чейс" (JPMorgan Chase) и "Голдман Сакс" (Goldman Sachs), добавя Асошейтед Прес.