Евродепутатите настояват за промяна в обществените поръчки - не само най-ниска цена, а качество и устойчивост

Европейският парламент прие днес доклад, който очертава приоритетите му за предстоящата ревизия на правилата за обществените поръчки. Основното послание на депутатите е, че фокусът трябва да се измести от най-ниската цена към най-доброто съотношение между цена и качество.

Според евродепутатите често най-евтините проекти водят до компромиси с качеството, високи разходи за поддръжка в бъдеще, нанасят вреди на околната среда и създават лоши условия на труд. Затова в бъдеще обществените поръчки трябва да дават по-голяма тежест на неценови критерии, включително социални и екологични фактори.

Докладът, изготвен от полския евродепутат Пьотър Мюлер, призовава Европейската комисия да опрости настоящите сложни правила, които наброяват 907 страници. Една от ключовите цели е да се улесни участието на малките и средните предприятия (МСП), които често не могат да се конкурират в големи търгове. Предлага се търговете да бъдат разделяни на по-малки лотове, за да се увеличи достъпът за МСП.

Освен това депутатите настояват за преоценка на праговете за цените, които определят процедурата за възлагане. С оглед на високата инфлация и поскъпването на строителните разходи, тези прагове трябва да бъдат повишени.

В доклада се отправя и призив към Европейската комисия да проучи възможностите за подпомагане на европейски компании, особено в стратегически сектори, с цел стимулиране на търсенето на европейски продукти и технологии, без обаче да се стига до протекционизъм.

"Обществените поръчки са на стойност близо една пета от брутния вътрешен продукт на ЕС - те трябва да са свързани със стойност за парите, а не с политически експерименти", заяви докладчикът Пьотър Мюлер след гласуването. "Нашият доклад защитава прозрачността, конкуренцията и гъвкавостта за сметка на бюрокрацията и централизма. Искаме правила, които имат смисъл за МСП, местните власти и данъкоплатците", добави той.