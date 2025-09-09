Подробно търсене

ЕП одобри нови правила за кръгова икономика в текстил, храни и автомобилния сектор

Специален пратеник на БТА Любомир Мартинов
Пленарната зала в ЕП. (AP Photo/Pascal Bastien)
Страсбург,  
09.09.2025 19:59
 (БТА)

Европейският парламент даде днес окончателно одобрение на поредица от нови правила на ЕС, целящи намаляване на отпадъците и ускоряване на прехода към кръгова икономика в ключови сектори - текстил, храни и автомобили.

Намаляване на хранителните и текстилните отпадъци

Актуализираното законодателство въвежда задължителни цели за намаляване на хранителните отпадъци на национално ниво до 31 декември 2030 г.: 10 процента в преработката и производството на храни и 30 процента на човек от населението в търговията на дребно, ресторантите, услугите за хранене и домакинствата. Целите се изчисляват спрямо средногодишните количества отпадъци между 2021 и 2023 г.

Държавите членки ще трябва да улеснят даряването на безопасна за консумация непродадена храна.

Производителите на текстил ще поемат разходите за събиране, сортиране и рециклиране чрез нови схеми за разширена отговорност на производителите (РОП), които ще се прилагат както за физически магазини, така и за онлайн търговия. Новите правила обхващат облекло, обувки, аксесоари, одеяла, спално бельо, покривки и завеси, като държавите могат доброволно да включат и производителите на матраци.

По данни на Комисията всяка година в ЕС се генерират близо 60 млн. тона хранителни отпадъци (132 кг на човек) и 12,6 млн. тона текстилни отпадъци, от които 5,2 млн. тона са облекло и обувки. По-малко от 1 процент от текстила се рециклира в нови продукти.

Нови изисквания за автомобилния сектор

Европарламентът прие и нови правила за целия жизнен цикъл на превозните средства - от проектирането до окончателното третиране. Целта е да се засили кръговата икономика в автомобилния сектор, като се намали въздействието върху околната среда и се укрепи индустрията за рециклиране.

Новите автомобили ще трябва да бъдат проектирани за лесно демонтиране и повторна употреба на възможно най-много компоненти. Пластмасата в новите модели трябва да съдържа минимум 20 на сто рециклирани материали в рамките на шест години от влизането в сила на правилата и най-малко 25 на сто до десетата година, при наличие на достатъчно ресурси на разумни цени. Комисията ще проучи възможността за цели и при стомана, алуминий и сплави.

Производителите ще поемат разходите за събиране и третиране на излезлите от употреба превозни средства и ще бъде забранен износът на автомобили, достигнали края на жизнения си цикъл.

"Парламентът подкрепя кръговата икономика в автомобилния сектор. Насърчаваме сигурността на ресурсите, опазването на околната среда и устойчивостта. Определихме реалистични цели и гарантирахме по-малко бюрокрация и лоялна конкуренция", заявиха докладчиците Йенс Гизеке (Германия) и Паулюс Саударгас (Литва).

През 2023 г. в ЕС са произведени 14,8 млн. превозни средства, като 6,5 млн. достигат годишно края на жизнения си цикъл.

/ВЙ/

