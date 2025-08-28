В последния протокол от заседанието на ЕЦБ се отбелязват гласове на несъгласие по лихвената политика

site.btaВ последния протокол от заседанието на ЕЦБ се отбелязват гласове на несъгласие по лихвената политика
Членовете на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) са определили запазването на лихвените проценти без промяна като „стабилен подход“ за управление на икономическите шокове и инфлационните рискове при различни сценарии. Това се посочва в публикувания днес протокол от юлското заседание по паричната политика, цитиран от Ройтерс.
„Като цяло изчакването на допълнителна информация и отстраняването на някои несигурности понастоящем са много ценен вариант“, се казва в документа. За повечето членове на Управителния съвет рисковете за инфлационните перспективи са били до голяма степен балансирани.
Протоколът обаче отчита и несъгласни позиции. Част от централните банкери са посочили риска инфлацията в еврозоната да бъде по-ниска от очакваното в юнските прогнози на ЕЦБ. Други са подчертали, че съществува опасност тя да остане твърде висока в средносрочен план заради колебливите цени на енергоизточниците и валутните курсове.
През юли инфлацията в еврозоната бе 2,0 на сто, което съвпада със средносрочната цел на ЕЦБ.
