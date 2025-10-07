Нямаме стандартни оперативни процедури за функциониране на Върховното главно командване, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов в парламентарната комисия по отбрана при обсъждането на промените в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Твърде широкообхватни са промените. За първи път след приемането на закона се извършват толкова много промени, но през годините са натрупани много нови неща. За първи път доразработваме въпроса за дейността на Върховното главно командване, обясни Запрянов.

В условията на военнополитическа криза, близо до нашата територия и военни заплахи, смятаме, че тази уредба трябва да бъде доразработена и да имаме готовност, ако се наложи, Върховното главно командване да функционира, съгласно новите изисквания, коментира министърът. Въпросът е да създадем оперативна процедура, по която работи Върховното главно командване. Ще разработим процедури, които Министерският съвет ще предложи на президента да ги издаде с указ. Процедурите ще се разработват с президентската институция, обясни още военният министър.

Създаваме ред, по който, когато се събере Командването, всеки да знае правомощията по отбраната на страната, които има. В НАТО всичко е разписано като процедура. Каквото и решение да се вземе, всеки знае каква е неговата отговорност, каза още Атанас Запрянов.

По-рано днес комисията по отбрана прие на първо четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили.